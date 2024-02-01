Росія має сплатити Україні компенсацію у $750 млрд прямих збитків, – радник Зеленського (відео)

Напередодні відкритого нападу на Україну, як заявив Олег Устенко, Центробанк РФ вивів з країни $300-350 млрд на кореспондентські рахунки.

Росія повинна сплатити Україні компенсацію у розмірі понад $700 млрд. Таку думку в ефірі телемарафону висловив Олег Устенко, економічний радник президента Володимира Зеленського.

Він зазначив, що постійно називають цифру у $300-350 млрд російських золотовалютних резервів. За оцінками, які ж є в Києві, йдеться про $750 млрд прямих збитків.

"Додайте туди ще непрямі збитки, що може підняти цю цифру за 1 трильйон", – повідомив фахівець.

Економічний радник президента наголосив на тому, що російські кошти, які заморожені, наша держава отримає. Напередодні відкритого нападу Росії на Україну Центробанк РФ вивів з країни $300-350 млрд на кореспондентські рахунки.

"Питання в принципі вирішене, кошти будуть передані Україні", – заявив Устенко.

Заморожені активи РФ для України

Керівник української держави Володимир Зеленський 11 січня заявив, що Росія повинна понести повну відповідальність за напад на Україну та скоєні злочини. Політик наголосив на тому, що варто шукати активи Росії у світі. Він закликав заморозити їх, оскільки РФ повинна заплатити повну ціну за агресію.

Міністри закордонних справ ЄС, як повідомляє Bloomberg, погодилися дати старт запровадження податку на непередбачені прибутки від заморожених активів РФ. Цей план можуть обговорити з послами країн-членів блоку. Союзники України в цілому згодні з тим, що Росія має заплатити за збитки, завдані війною. ЄС, країни "Великої сімки" й Австралія вирішили заморозити близько 260 мільярдів євро (283 мільярди доларів) активів російського Центрального банку у формі готівки та цінних паперів.

Нагадаємо, 1 лютого, як повідомили російські ЗМІ, банки Туреччини масово закривають рахунки російських компаній. Фінустанови в першу чергу призупинили обслуговування корпоративних клієнтів "із російським корінням".