У Мінсоцполітики повідомили, що карти пенсіонерам блокувати не будуть

У Міністерстві соціальної політики детально пояснили, що відбувається з пенсійними виплатами громадян, які не користуються своєю банківською карткою впродовж шести місяців.

Українським пенсіонерам не можуть заблокувати банківські картки у зв'язку з відсутністю руху коштів на них. Про це 2 лютого розповіли у Міністерстві соціальної політики України.

Як зауважили у відомстві, останніми днями ЗМІ поширюють некоректну інформацію некоректна інформація від імені Мінсоцполітики щодо того, що банківські картки пенсіонерів можуть заблокувати, якщо громадяни не користуються грошима.

"Мінсоцполітики не давало жодних коментарів щодо будь-якого блокування банківських карток українських громадян. По-перше, тому що жодної норми такого плану немає в законодавстві чи нормативних актах, які регулюють сферу соціального забезпечення. По-друге, тому що Мінсоцполітики не має ані повноважень, ані технічної можливості впливати на діяльність банків щодо блокування банківських карток", — пояснили у міністерстві.

У Мінсоці пояснили, що мова про те, що якщо пенсіонер із числа внутрішньо переміщених осіб, який став на облік як ВПО до 24 лютого 2022 року, не використовує свою банківську картку принаймні шість місяців, то пенсія такій людині все одно нараховується. Нюанс у тому, що ці нарахування пенсіонер не отримуватиме на свій картковий рахунок, допоки не підтвердить свою особу.

"Тому для продовження виплат такій особі держава має отримати підтвердження, що пенсіонер живий і сам користується своєю карткою. До моменту, поки пенсіонер не підтвердить свою особу, пенсія їй і далі нараховується Пенсійним фондом, але не перераховується їй на картку", — підкреслили у відомстві.

Щойно пенсіонер виходить на зв'язок і підтверджує свою особу, усі нараховані пенсійні виплати громадянин отримає на свій рахунок.

Підтвердити особу можна:

відвідавши ПФУ або відділення банку;

здійснивши відеодзвінок до ПФУ за попереднім записом;

відкривши електронний кабінет ПФУ за допомогою сервісу "Дія.Підпис";

надіславши лист до Пенсійного фонду з особистим підписом;

пройшовши ідентифікацію через консульство України за кордоном.

До слова, нещодавно у Міністерстві соціальної політики пояснили, як можна оформити пенсію з-за кордону. Також нагадаємо, що у березні 2024 року в Україні перерахують пенсійні виплати деяких громадян. Очікується, що виплати зростуть приблизно на тисячу гривень.