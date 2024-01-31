У Мінсоцполітики розповіли, що робити в разі блокування пенсійної банківської картки
Заступник міністра соціальної політики Дарина Марчак підкреслила, що блокування нарахування пенсії не означає, що людина втратила право на її отримання. Усі кошти акумулюються в ПФУ і чекають на пенсіонера протягом трьох років.
Пенсіонерам в Україні можуть заблокувати неактивний банківський рахунок. Про це розповіла перший заступник міністра соціальної політики Дарина Марчак, передає РБК.
Вона підкреслила, що за бажанням накопичити гроші краще відкрити в банку депозитний рахунок. А ось пенсійна соціальна картка для цього не підходить, оскільки пенсіонерам можуть блокувати так званий неактивний рахунок. При цьому заступник міністра зауважила, що така практика діє не тільки в Україні.
Що таке неактивний рахунок
Блокування карткового рахунку для виплати Пенсійного фонду України (ПФУ) відбувається в тих випадках, коли пенсіонер не використовує гроші зі свого рахунку протягом 6 місяців. Якщо гроші не знімаються з картки, карткою не розраховуються, тобто якщо за карткою немає активних операцій протягом пів року, виплати ПФУ перестає нараховувати, а картка блокується.
Таке саме правило діє і щодо пенсіонерів, які отримують пенсію у відділеннях "Укрпошти". Якщо пенсіонер не приходить за грошима протягом 6 місяців, нарахування припиняються.
Вважається, що пенсіонери, які не звертаються по пенсію пів року, могли або померти, або у них відсутній доступ до рахунку.
Заступник міністра звернула увагу, що це зовсім не означає, що пенсіонер втратив право на отримання пенсії. Просто ці гроші акумулюються на рахунках Пенсійного фонду і поки що не перераховуються людині ні на картку, ні для готівкової виплати.Важливо
"Поки людина відновлює можливість отримувати свої гроші, ці гроші на неї чекають. Чекають не більше ніж 3 роки, але станом на цей момент цей термін для тих людей, які отримували пенсії на тимчасово окупованих з 24 лютого 2022 року територіях, поки що не є актуальним", — додала перша заступниця міністра.
Щоб відновити пенсійні виплати, необхідно звернутися до Пенсійного фонду з документами, що підтверджують особу, та написати відповідну заяву-прохання. Також звернутися до ПФУ можна онлайн через офіційний вебпортал.
Під час блокування кошти залишаються замороженими і не використовуються. Після відновлення виплат пенсіонер отримає доступ до раніше заблокованих коштів.
Нагадаємо, нещодавно ПФУ опублікував дані, яко є середня пенсія в різних регіонах країни.
Також у Міністерстві соціальної політики розповіли, як можна оформити пенсію з-за кордону.