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У Мінсоцполітики розповіли, що робити в разі блокування пенсійної банківської картки

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Фото: "Открытые медиа" | Соціальний банківський рахунок, куди надходить пенсія, має бути активним

Заступник міністра соціальної політики Дарина Марчак підкреслила, що блокування нарахування пенсії не означає, що людина втратила право на її отримання. Усі кошти акумулюються в ПФУ і чекають на пенсіонера протягом трьох років.

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Пенсіонерам в Україні можуть заблокувати неактивний банківський рахунок. Про це розповіла перший заступник міністра соціальної політики Дарина Марчак, передає РБК.

Вона підкреслила, що за бажанням накопичити гроші краще відкрити в банку депозитний рахунок. А ось пенсійна соціальна картка для цього не підходить, оскільки пенсіонерам можуть блокувати так званий неактивний рахунок. При цьому заступник міністра зауважила, що така практика діє не тільки в Україні.

Що таке неактивний рахунок

Блокування карткового рахунку для виплати Пенсійного фонду України (ПФУ) відбувається в тих випадках, коли пенсіонер не використовує гроші зі свого рахунку протягом 6 місяців. Якщо гроші не знімаються з картки, карткою не розраховуються, тобто якщо за карткою немає активних операцій протягом пів року, виплати ПФУ перестає нараховувати, а картка блокується.

Таке саме правило діє і щодо пенсіонерів, які отримують пенсію у відділеннях "Укрпошти". Якщо пенсіонер не приходить за грошима протягом 6 місяців, нарахування припиняються.

Вважається, що пенсіонери, які не звертаються по пенсію пів року, могли або померти, або у них відсутній доступ до рахунку.

Заступник міністра звернула увагу, що це зовсім не означає, що пенсіонер втратив право на отримання пенсії. Просто ці гроші акумулюються на рахунках Пенсійного фонду і поки що не перераховуються людині ні на картку, ні для готівкової виплати.

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"Поки людина відновлює можливість отримувати свої гроші, ці гроші на неї чекають. Чекають не більше ніж 3 роки, але станом на цей момент цей термін для тих людей, які отримували пенсії на тимчасово окупованих з 24 лютого 2022 року територіях, поки що не є актуальним", — додала перша заступниця міністра.

Щоб відновити пенсійні виплати, необхідно звернутися до Пенсійного фонду з документами, що підтверджують особу, та написати відповідну заяву-прохання. Також звернутися до ПФУ можна онлайн через офіційний вебпортал.

Під час блокування кошти залишаються замороженими і не використовуються. Після відновлення виплат пенсіонер отримає доступ до раніше заблокованих коштів.

Нагадаємо, нещодавно ПФУ опублікував дані, яко є середня пенсія в різних регіонах країни.

Також у Міністерстві соціальної політики розповіли, як можна оформити пенсію з-за кордону.