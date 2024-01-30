До 1000 гривень: хто отримає найвищі надбавки до пенсій у 2024 році

Мінімальне зростання пенсії для деяких категорій громадян становитиме від 160 до 360 гривень. Також заплановано підвищення виплат на 600 або 1000 гривень — все залежить від попереднього рівня пенсій від держави.

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У 2024 році в Україні зросте розмір мінімального прожиткового мінімуму, з яким пов'язаний розмір пенсійних виплат. У березні відбудеться індексація, яка дозволить громадянам отримати виплати на 600-1000 грн більше. Про деталі трьох етапного перерахунку пенсій ідеться у статті на порталі NV.

На порталі вказали, що у 2024 році підвищення, перерахунок, індексація пенсій відбудеться у три етапи і триватиме з лютого по липень. Підвищення пов'язане зі зміною розміру мінімальної заробітної плати, мінімального прожиткового мінімуму та щорічним врахуванням інфляції.

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Як та коли зростатимуть пенсійні виплати українців:

з 1 лютого 2024 року зросте розмір мінімальної та максимальної пенсій, пов'язаний з розміром мінімального прожиткового мінімуму. Мінімальний прожитковий мінімум вказується у Законі про Державний бюджет-2024: для осіб, які втратили працездатність, — це 2361 грн (у 2023 році — 2 093 грн);

зросте розмір мінімальної та максимальної пенсій, пов'язаний з розміром мінімального прожиткового мінімуму. Мінімальний прожитковий мінімум вказується у Законі про Державний бюджет-2024: для осіб, які втратили працездатність, — це 2361 грн (у 2023 році — 2 093 грн); з січня 2024 року збільшаться виплати громадянам, які отримували мінімальну та максимальну пенсії. Оновлений розмір виплат — 2 361 грн (мінімальна пенсія) та 23 610 грн (максимальна пенсія);

збільшаться виплати громадянам, які отримували мінімальну та максимальну пенсії. Оновлений розмір виплат — 2 361 грн (мінімальна пенсія) та 23 610 грн (максимальна пенсія); з січня та липня 2024 збільшаться виплати чорнобильцям та громадянам, які мають повний страховий стаж, але отримують мінімальну пенсію. Мінімальні виплати спершу зростуть на 160 грн (з 2 680 до 2 840 грн), потім — на 360 грн (до 3 200 грн);

збільшаться виплати чорнобильцям та громадянам, які мають повний страховий стаж, але отримують мінімальну пенсію. Мінімальні виплати спершу зростуть на 160 грн (з 2 680 до 2 840 грн), потім — на 360 грн (до 3 200 грн); з березн я зросте пенсія у тих громадян, яким проведуть планову індексацію, при чому вперше застосують бальну систему. Пенсії зростуть на 13%: наприклад, громадяни, які отримували пенсію 4 000 грн, отримають на 600 грн більше, а ті, хто мав пенсію 8 000 грн, — 1 000 грн. Індексація у березні торкнеться не усіх: її не проведуть для громадян, які вийшли на пенсію протягом трьох останніх років, мають додаткові виплати або отримують високу пенсію (наприклад, суддівську — розміром 100 тис. грн);

я зросте пенсія у тих громадян, яким проведуть планову індексацію, при чому вперше застосують бальну систему. Пенсії зростуть на 13%: наприклад, громадяни, які отримували пенсію 4 000 грн, отримають на 600 грн більше, а ті, хто мав пенсію 8 000 грн, — 1 000 грн. Індексація у березні торкнеться не усіх: її не проведуть для громадян, які вийшли на пенсію протягом трьох останніх років, мають додаткові виплати або отримують високу пенсію (наприклад, суддівську — розміром 100 тис. грн); з квітня зросте пенсія у громадян, які отримують пенсію і одночасно продовжують працювати. Крім того, у квітні ще раз підвищать мінімальну зарплату (до 8 100 грн), відповідно вдруге перерахують мінімальну та максимальну пенсію.

Середній розмір пенсійних виплат у 2024 році, з врахуванням індексації та перерахунку, — 6 тис. грн, вказують на порталі (5 311 грн — у 2023 році).

Зазначимо, 26 січня в українському уряді пояснили, чи є бюджеті кошти для проведення виплат пенсіонерам. Зі слів прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, за виплати можна не хвилюватись: є гроші і на пенсії, і на соціальні виплати, і на субсидії. Тим часом юрист пояснив, чому деяким громадянам припиняють виплачувати пенсію. Серед причин — виїзд за кордон, невірні відомості в документах, тривале неотримання коштів.

Нагадуємо, в Україні є деякі категорії пенсіонері, які мають право на пенсійні виплати розміром 13 500 грн. Інші ж громадяни скаржаться, що їм не виплачують пенсії за вислугу років: ситуація може бути пов'язана з особливостями нового місця роботи.