Понад 13 500 гривень: кому з пенсіонерів в Україні належить така виплата

2024 року пенсії для військових, які отримали інвалідність на війні, можуть збільшитися до 15 тисяч гривень.

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В Україні передбачено пенсію для осіб з інвалідністю, які постраждали внаслідок воєнних дій. Про це пише видання "На пенсії".

Особи, які отримали інвалідність I групи, мають право на вікову виплату, що становить 650% від прожиткового мінімуму для тих, хто втратив працездатність. При цьому, з урахуванням усіх доплат, розмір нарахувань не може бути меншим за 13 604,50 гривень.

Пенсія в 15 тисяч гривень — хто може отримати

У 2024 році розмір надбавки має збільшитися до 15 346,5 гривні, відповідно до зростання прожиткового мінімуму до 2361 гривні.

Пенсія для осіб з інвалідністю залежить від кількох чинників:

групи інвалідності;

відсотка від загальної суми вікової пенсії;

періоду від встановлення інвалідності до досягнення 60 років.

Ці параметри враховуються при призначенні пенсії за віком. Військові, які отримали інвалідність унаслідок бойових дій, мають право на 100% від суми грошового забезпечення. Тоді як інші особи з інвалідністю можуть розраховувати на 70% від цієї суми.

Таким чином, мінімальна пенсія для військових з інвалідністю I групи становитиме 650% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, що еквівалентно 13 605 гривень.

Нагадаємо, у березні 2024 року пенсії підвищать усім, чиї виплати мали індексувати за планом. Але сама індексація відбудеться за новою бальною системою. Передбачається, що після індексації середня пенсія в Україні становитиме 6 тисяч гривень.

Також повідомлялося, що з документа Міністерства соціальної політики України відомо, що уряд планує у 2024 році перераховувати пенсійні виплати у три етапи. Перший із них відбудеться вже 1 січня.