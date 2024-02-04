Більшість із західних областей: скільки українців виїхали до Польщі цієї зими (опитування)

Чверть українців, які переїхали до Польщі взимку — жителі західних областей. Найменше серед усіх, хто виїхав за кордон, киян і жителів окупованого Криму.

Більшість українців, які приїхали до Польщі цієї зими — з Дніпропетровської області. Такі результати опублікували в аналітичному центрі міжнародного агентства з працевлаштування Gremi Personal.

У ТОП-5 областей за найбільшою кількістю українців у Польщі увійшли Хмельницька, Івано-Франківська, Львівська та Волинська області. За даними опитування, з Дніпропетровської області до Польщі цієї зими переїхали 9,82% українців, з Хмельницької — 6,8%, Івано-Франківської — 6,3%, Львівської — 6,05%, Волинської — 5,79.

Найменше до Польщі взимку переїхало киян і жителів Криму — менше 1%.

Серед опитаних 52,64% — жителі міст, 17,63% приїхали з селищ і 29,72% — із сіл.

Офіційно працевлаштованих українців у Польщі до кінця 2023 року — 750 тисяч від 1 млн 125 тисяч усіх працюючих іноземців.

За даними опитування, з Дніпропетровської області до Польщі цієї зими переїхали 9,82% українців. Із Хмельницької — 6,8%, Івано-Франківської — 6,3%, Львівської — 6,05%, Волинської — 5,79.

"Історично склалося, що найбільше в Польщі працювало українців із західних регіонів країни. Початок війни вніс зміни в цю традицію, адже багато хто був змушений виїхати зі східних і південних регіонів з міркувань безпеки. Однак за два роки більшість встигли впорядкувати своє життя: хто повернувся в Україну, хто поїхав в інші країни, тож попри війну географічний показник вирівнюється. Зокрема, у Польщі залишаються українці, які прагнуть працювати", — зазначили аналітики.

До 10 областей за найбільшою кількістю українців у Польщі увійшли також:

Рівненська область — 5,79%;

Харківська область — 5,29%;

Житомирська область — 5,29%;

Вінницька область — 4,53%.

Найбільше українців до Польщі приїхали із Західної України та Дніпропетровської області

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