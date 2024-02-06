На 500 млн грн: в Україні націоналізовано активи російського олігарха, — СБУ

Спецслужба з’ясувала, що підсанкційний Едуард Худайнатов очолює російську нафтогазову компанію "ННК-Групп", а раніше входив до ради директорів "Роснефти" — двох підприємств, які є одними з найбільших спонсорів війни проти України.

Україна націоналізувала нафтогазові активи підсанкційного російського олігарха Едуарда Худайнатова на пів мільярда гривень. Про це у вівторок, 6 лютого, повідомила СБУ на офіційному сайті.

У повідомленні підтверджено, що у дохід України стягнуто 100% частки Худайнатова у статутному капіталі ТОВ "Нафтова компанія "Альянс-Україна". Відповідний позов Мін’юсту задовольнив Вищий антикорупційний суд.

Як зазначається у релізі, слідство встановило, що російський олігарх, який є одним із довірених людей президента Володимира Путіна, контролював українського нафтотрейдера через низку офшорних компаній і підконтрольних осіб, і саме Худайнатов є реальним бенефіціарним власником нафтової компанії "Альянс-Україна".

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"Таким чином він сподівався уникнути націоналізації цього активу після повномасштабного вторгнення РФ, продовжуючи отримувати значні прибутки з нафтогазового ринку України", — йдеться у повідомленні.

Крім того, СБУ з’ясувало, що підсанкційний Худайнатов очолює російську нафтогазову компанію "ННК-Групп", а раніше входив до ради директорів "Роснефти".

"Ці два підприємства — одні з найбільших "спонсорів" війни проти України. Вони регулярно постачають паливно-мастильні матеріали для військово-промислового комплексу та окупаційних угруповань Росії. Також обидві компанії щомісяця перераховують мільярди рублів до бюджету країни-агресора", — зазначили у СБУ.

Зараз триває розслідування для притягнення Худайнатова до відповідальності у межах кримінального провадження за статтею про фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України (ч. 4 ст. 110-2 Кримінального кодексу).

Нагадаємо, як за допомогою підставних осіб Худайнатов намагався вивести заарештовану яхту з-під санкцій США.

Попри санкції активи російських мільярдерів у 2023 році збільшилися на понад 50 мільярдів доларів. До рейтингу 500 найбагатших людей планети увійшли 25 громадян Росії. Про це свідчать дані Bloomberg Billionaires Index.