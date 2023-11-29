За допомогою підставних осіб: російський олігарх намагається повернути яхту з-під санкцій США

Колишній гендиректор "Роснефти" Едуард Худайнатов намагається довести Мін'юсту США, що заарештована яхта належить йому. Американські прокурори, у свою чергу, впевнені, що правами на судно через підставні компанії володіє інший бізнесмен Сулейман Керімов.

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Російський мільярдер Сулейман Керімов через посередників робить спроби повернути свою 106-метрову яхту "Amadea", яка наразі перебуває під впливом санкцій з боку США. Про це повідомляє видання Reuters.

Екскерівник російської компанії "Роснефть" Едуард Худайнатов заявив, що ймовірно є власником яхти вартістю 300 мільйонів доларів. Цю яхту заарештувала американська влада торік у рамках запроваджених санкцій проти російських олігархів, пов'язаних із Кремлем. Худайнатов стверджує, що він подав позов до суду США з цього питання.

Худайнатов робить спроби переконати Міністерство юстиції США в тому, що заарештована яхта перебуває на території країни незаконно і має бути повернута йому, як законному власнику.

У письмових заявах, представлених у Фіджі, де в травні минулого року за ордером США конфіскували яхту "Amadea", стверджують, що Худайнатов був використаний як підставний власник для уповільнення виявлення справжнього власника яхти.

Прокурори США, зі свого боку, заявили, що Керімов, на якого Міністерство фінансів США у 2014 і 2018 роках наклало санкції за діяльність РФ у Сирії та в Україні, володіє яхтою через низку підставних компаній.

Нагадаємо, що колишній народний депутат Віктор Медведчук, якого звинувачують у держзраді, придбав нову яхту вартістю понад $9,6 млн.

А розкішна яхта Irina VU російського олігарха Алішера Усманова, що перебуває у списку заморожених активів через санкції західних країн, безперешкодно залишила сухий причал гавані Бетіна на хорватському острові Муртер.