Податкова оштрафувала ФОПів на 200 мільйонів гривень: за що карають підприємців

За інформацією Держподаткової, перевірки підприємців відбуваються на основі ризик-орієнтованого підходу та за наявності приводів, визначених Податковим кодексом.

Після того, як влітку 2023 року парламентарії підтримали законопроєкт №8401, Державна податкова служба (ДПС) почала перевіряти і штрафувати підприємців, які порушували норми роботи з реєстраторами розрахункових операцій (П/РРО). У 2024 році перевірки тривають і, як повідомляє пресслужба відомства, у січні податківці провели понад 80 фактичних перевірок ювелірних магазинів і точок продажу ювелірних виробів.

За результатами перевірок порушникам нараховано штрафи на загальну суму 200 мільйонів гривень.

Чому штрафували підприємців

Найпоширеніше порушення — не використання ПРРО/РРО під час розрахунку з клієнтами та помилки у веденні обліку товарних запасів у місцях продажу. Як зазначають у податковій, фіскали займаються перевірками на основі ризик-орієнтованого підходу і якщо є приводи, які визначені в Податковому кодексі.

Хто повинен обов'язково використовувати РРО/ПРРО

Раніше партнер адвокатського об'єднання "ЕВРИКА" Андрій Шабельников розповів Фокусу, що бізнес зобов'язали використовувати РРО під час здійснення розрахункових операцій ще 2022 року, але за ігнорування цього правила підприємців не штрафували.

"Під час воєнного стану законом України від 15.03.2022 №2120-IХ "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану" доповнено п. 12 розд. 1995 №265/95-ВР "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг", яким визначено, що тимчасово, на період до припинення або скасування воєнного стану на території України, санкції за порушення вимог закону №265 не застосовуються, крім санкцій за порушення порядку здійснення розрахунків, що передбачені Законом №265.

Тому, використовувати РРО/ПРРО зараз обов'язково повинні:

ФОП II — IV груп незалежно від виду діяльності та обсягу доходу;

ФОП на загальній системі оподаткування.

Які штрафи передбачені за невикористання РРО/ПРРО

У разі встановлення протягом календарного року факту непроведення розрахункових операцій через РРО з фіскальним режимом роботи до суб'єкта господарювання за рішенням відповідних контролюючих органів застосовують фінансові санкції в таких розмірах:

вчинене вперше — 100% вартості проданих з порушенням товарів (робіт, послуг);

за кожне наступне вчинене порушення — 150% вартості проданих з порушеннями товарів (послуг).

Нагадаємо, як уже писав Фокус, податкові перевірки не стосуються фізичних осіб — підприємців (ФОП) першої та другої груп, а також підприємств на тимчасово окупованих територіях або територіях, де тривають бої. Для таких платників зберігається дія мораторію на перевірки до грудня 2024 року.