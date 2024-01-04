Оштрафували на 250 тисяч гривень: як податківці шукають продавців-порушників на OLX

Як повідомили в ДПС, наразі продаж товарів через інтернет не звільняє платників податків від державної реєстрації, а також, у разі здійснення оплати за товари в готівковій формі, від застосування РРО/ПРРО.

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В Україні не можна займатися підприємницькою діяльністю без реєстрації особи як суб'єкта господарювання. Але часто на різних інтернет-майданчиках, таких як, наприклад, OLX, можна зустріти оголошення, де продавці пропонують свої товари і послуги українцям. Податковій службі про це відомо і нещодавно пресслужба Державної податкової служби (ДПС) повідомила про перевірки суб'єктів господарювання, які здійснюють реалізацію товарів за допомогою інтернет-платформи OLX.

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Так, співробітники підрозділу фактичних перевірок управління податкового аудиту ГУ ДПС у Миколаївській області під час чергової перевірки суб'єкта господарювання, який здійснює реалізацію підакцизних товарів за допомогою онлайн-платформи "OLX" у Миколаєві, виявили, що продавець продавав мопеди іноземного виробництва без застосування РРО/ПРРО. Крім того, як уточнюють у податковій, він також не вів облік товарних запасів на загальну суму понад 250 тисяч гривень. Таким чином продавець порушив пункти 1, 2 і 12 статті 3 закону №265.

"ДПС акцентує увагу, що виконання вимог законодавства, прямо чи опосередковано пов'язаного з поповненням державної скарбниці, є обов'язком кожного платника податків", — сказано в повідомленні.

Зазначається, що реєстратори розрахункових операцій та програмні реєстратори розрахункових операцій необхідно використовувати особам, які зайняті у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг. Цю норму, як додали в ДПС, визначено законом №265 "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі громадського харчування та послуг".

Як ще карають, якщо не зареєструвати бізнес

За словами юристів, здійснювати торгівлю або надавати послуги без реєстрації ФОП не можна. За порушення доведеться залпати штраф, розмір якого становить 340 гривень (згідно з ч.117.1, ст. 117 Податкового кодексу України).

"Якщо до того ж не подавати податкову звітність, передбачену законодавством, то за кожне таке неподання або несвоєчасне подання можна теж отримати штраф у розмірі 340 грн", — розповів раніше Фокусу адвокат, керуючий партнер АО "Еврика" Андрій Шабельников.

При цьому важливо розуміти, що сума штрафу може бути і значно більшою за 340 гривень, адже в ДПС кажуть — за провадження господарської діяльності без державної реєстрації як суб'єкта господарювання ст. 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачено штраф до 85 тисяч гривень із конфіскацією виготовленої продукції, знарядь виробництва, сировини і грошей, одержаних внаслідок вчинення цього адміністративного правопорушення.

Податкові перевірки: кого перевірять у 2024 році

У 2024 році податківці збираються провести 3 242 планові перевірки. Відомо, що серед компаній, діяльність яких буде перевірена коонтролюючим органом, є такі фірми:

ТОВ "Мінпрод Галичини;

ПрАТ "Вінницький завод Будмаш";

ТОВ "Галицька будівельна гільдія";

ТОВ "Пуща-Лісова";

ТОВ "Рошен-Волинь" та інші.

До слова, нещодавно голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів в інтерв'ю Фокусу, що в Україні стало більше підприємців, які щодня користуються РРО. За його словами, їхня кількість збільшилася на 150 тисяч з моменту повернення вимоги встановити РРО.

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"Якщо говорити про кількість чеків, які видаються щодня, і порівнювати серпень із жовтнем, то плюс 20% чеків на день. Це означає, що 20% торгівлі вийшло з тіні", — зазначив він.