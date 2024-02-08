Індексація пенсій в Україні: кому у березні не підвищать виплати

Індексація очікується вже у березні, але відчують її не усі. Остаточний розмір підвищення, за попередніми даними, становитиме 13%.

У березні в Україні планують провести індексацію пенсій. У тому, кого торкнеться підвищення виплат, розібрались у виданні "На пенсії".

Остаточний розмір індексації пенсій визначать наприкінці лютого. За попередніми даними, він становитиме 13%. Тобто розрахункові пенсії без надбавок і доплат збільшаться на 13%.

Відповідно до підрахунків для того, щоб пенсія зросла на тисячу гривень, до індексації вона має становити приблизно 8000 гривень. У ЗМІ підкреслили, що далеко не всі українські пенсіонери отримують такі виплати, тож і не зможуть розраховувати на цю суму підвищення.

Однак індексацію, заплановану на березень, відчують не всі. Виплати не піднімуть тим, хто:

вийшов на пенсію менш як 3 роки тому;

отримує високу пенсію;

отримує розрахункову пенсію, нижчу за мінімальну.

"Щодо останнього пункту, то йдеться про пенсійні виплати, які не досягали розміру мінімальної пенсії. Згідно з українським законодавством, громадянам не можуть платити пенсію, нижчу за мінімальне значення. У таких випадках пенсіонерам призначають доплати, щоб збільшити розмір пенсії до мінімального значення", — пояснили журналісти.

Таким пенсіонерам збільшать пенсії у березні, але фактично індексація просто замінить доплату до мінімальної пенсії. Тобто для тих, хто потрапив у цю категорію, підвищення відчутним не буде.

Нагадаємо, пенсії почнуть переглядати вже з 1 березня. Підвищення на 900 гривень отримають пенсіонери, чиї виплати становлять приблизно 6,9 тисячі гривень.

У Пенсійному фонді розповіли про пенсії для осіб з інвалідністю, зокрема як їх призначають та на які суми виплат можна розраховувати.