Блокада кордону України: експерт розповів, хто може вирішити проблему з польськими фермерами

За словами політолога Валентина Гладких, поляки хочуть, щоб ЄС переглянув низку своїх рішень щодо України, а також запропонував Польщі систему компенсаторних механізмів.

Блокада українського кордону польськими фермерами — це проблема України, Польщі та Європейського Союзу. Про це заявив політолог Валентин Гладких в інтерв'ю "24 каналу".

За його словами, поляки мають претензію насамперед до Європейського Союзу. Вони хочуть, щоб ЄС переглянув низку своїх рішень щодо України, а також запропонував Польщі систему компенсаторних механізмів, які б мінімізували потенційні втрати від відкриття ринку для української продукції.

Експерт заявив, що в цьому контексті збіглися внутрішні проблеми ЄС, які пов'язані з неефективним функціонуванням аграрного ринку, а також європейська інтеграція України. Так, польські фермери сприймають Україну як потенційного конкурента.

Гладких заявив, що причиною блокади є неефективна аграрна політика ЄС. Сільськогосподарська галузь субсидується у великій кількості європейських держав.

"Така модель далека від ринкових відносин і давно очевидно, що вона вкрай неефективна. Тому в Євросоюзі є постійна внутрішня напруга", — сказав політолог.

На його думку, треба переглянути правила, які зараз діють в аграрному секторі ЄС. Інтеграція України є каталізатором змін у Європі.

"Усі ці страйки, які ми сьогодні спостерігаємо, спрямовані не стільки проти України, як проти централізованої євробюрократії. Вимоги протестувальників переважно стосуються того, щоб європейські наддержавні інституції запропонували систему компенсацій або мінімізації втрат для сільськогосподарських виробників країн-членів ЄС", — сказав Гладких.

Валентин Гладких про блокаду кордону

Нагадаємо, що 9 лютого польські протестувальники заблокували кордон з Україною. За даними Держмитслужби України, польські фермери також заявили про намір блокувати перевантаження продовольства із залізниці на вантажівки в пункті пропуску "Хрубешув — Володимир-Волинський".