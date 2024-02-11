Пенсії в Україні: у кого збільшаться виплати з 1 березня, а кого весняна індексація омине

Як зазначили у Мінсоцполітики, головна мета масштабної індексації пенсій — захист українських пенсіонерів від негативного впливу інфляції.

З першого місяця весни цьогоріч багато хто з українських пенсіонерів очікує на підвищення розміру виплат. Кого з літніх громадян стосуватиметься весняна індексація, розповів сайт oboz.ua.

Як зазначає видання, пенсії з 1 березня 2024 року зростуть у тих українців, які наразі отримують близько 7692 гривні. Розмір підвищення становитиме 1000 гривень, при цьому враховуватиметься тільки основна виплата — без урахування надбавок за вік, стаж та інші можливі причини.

З квітня 2024 року зростуть виплати у тих пенсіонерів, які продовжують працювати. Адже саме у другому місяці весни заплановане збільшення мінімальної зарплати — до 8000 гривень. Це вплине на кошти тих пенсіонерів, яким виповнилося 65 років та які мають достатній стаж.

Загалом масштабна індексація, за даними Міністерства соціальної політики, очікується на рівні 13%. Її головна мета — захист українських пенсіонерів від негативного впливу інфляції.

"Формула індексації працює не перший рік, і вона дійсно непогана: враховується зростання як зарплат, так і цін", — підкреслив директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин у коментарі Фокусу.

Формула розрахунку величини індексації така: 50% від інфляції у 2023 році та ще 50% від середнього за три останні роки зростання заробітних плат (2021/2020, 2022/2021, 2023/2022). Проте точний розмір надбавки стане відомим пізніше і залежатиме від рівня зарплати, яка враховувалася під час розрахунку пенсії, а також трудового стажу конкретного пенсіонера.

Кого індексація пенсій омине

Березнева індексація виплат не стосуватиметься пенсіонерів, які:

набули цього статусу менше трьох років тому;

отримують високі пенсії;

отримують пенсії нижчі за мінімальні.

Пенсіонери, розмір виплат яких не дотягує до мінімальних, мають доплату від держави. Після індексації сума підвищення просто замінить цю доплату, тож розмір пенсії залишиться практично таким самим.

Нагадаємо також, що виплати пенсій в Україні без фізичної перевірки (ідентифікації), за інформацією Мінцсоцполітики, здійснюватимуться тільки до 31 березня. Це правило поширюється на внутрішньо переміщених громадян, зареєстрованих до 24 лютого 2022 року.

Які пенсії наразі одержують українці

За даними Пенсійного фонду, в Україні близько 10,5 мільйона пенсіонерів. З них одержують пенсію у розмірі:

до 3 тисяч гривень — близько 3 мільйонів;

менше 5 тисяч гривень — близько 6,9 мільйона;

5-10 тисяч гривень — 2,44 мільйона;

понад 10 тисяч гривень — 1,15 мільйона.

Середня виплата дорівнює 5385 грн. Крім того, українські пенсіонери отримують такі надбавки за вік:

+ 300 гривень — громадянам 70-74 років;

+ 456 гривень – 75-79 років;

+ 570 гривень – старше 80 років.

При цьому зазначені доплати переказують на рахунок автоматично, після досягнення певного віку, тому звертатися до Пенсійного фонду України необхідності немає.

Раніше Фокус розповідав, хто з українців не зможе отримати пенсійні виплати у 2024 році. Усе тому, що з 1 січня українцям для виходу на пенсію потрібно накопичити щонайменше 31 рік стажу. Також нагадаємо, що в Україні можуть не виплачувати зарплати і пенсії бюджетникам на тлі відсутності фінансової підтримки з боку країн Заходу.