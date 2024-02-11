Як докупити собі страховий стаж: скільки тепер доведеться заплатити за один місяць

Українці, яким не вистачає страхового стажу, можуть його докупити. Для додавання стажу можна використовувати систему добровільного пенсійного страхування, вносячи страхові внески за себе або інших осіб.

В українському пенсійному законодавстві вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію збільшуються щороку. Після підвищення мінімальної заробітної плати з початку 2024 року змінився і мінімальний страховий внесок для зарахування до страхового стажу порівняно з 2023 роком. ПФУ підрахували, скільки потрібно сплатити, щоб до страхового стажу докупити один повний місяць.

Щоб до страхового стажу зарахували один повний місяць, сума добровільного внеску має дорівнювати або бути більшою за розмір мінімального страхового внеску.

Причому мінімальний розмір такого внеску становить 22% від розміру мінімальної зарплати.

З 1 січня 2024 року розмір мінімальної заробітної плати в Україні становить 7 100 грн. Тому збільшився і мінімальний страховий внесок. Тепер для того, щоб трудова діяльність зараховувалася до загального стажу, доведеться платити 1 562 грн щомісяця (7 100 грн х 22% = 1 562 грн).

Згідно з державним бюджетом на 2024 рік, на українців очікує ще одне підвищення мінімальної заробітної плати до 8 000 грн з 1 квітня. Це означає, що добровільний пенсійний внесок становитиме 1 760 грн (8 000 грн х 22% = 1 760 грн).

Вихід на пенсію

Для отримання пенсії у 2024 році необхідно мати:

31 рік страхового стажу для виходу на пенсію у віці 60 років;

21 рік страхового стажу для виходу на пенсію у віці 63 років;

15 років страхового стажу для виходу на пенсію у віці 65 років.

Нагадаємо, 5 лютого повідомлялося, кому можуть зарахувати до стажу період, коли люди не працювали. Пенсійний фонд зазначає, що люди, які доглядають за хворим родичем, що має I групу інвалідності, можуть накопичити стаж навіть у період, коли вони не працювали.