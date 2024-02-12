Українці ризикують втратити накопичений стаж: у ПФУ назвали причину

За словами начальниці Головного управління ПФУ в Донецькій області Наталії Рад, стаж до січня до 2004 року вписано в паперову трудову книжку. Ці дані оцифровують, але із завантаженням інформації на портал Пенсійного фонду можуть виникнути проблеми.

Українцям, які вирішили завантажити скан-копії своєї паперової трудової книжки на портал Пенсійного фонду, можуть не зарахувати страховий стаж, записаний у цій книжці. У Пенсійному фонді України (ПФУ) пояснили, чому так відбувається.

Так, за словами начальниці Головного управління ПФУ в Донецькій області Наталії Рад, для того щоб вчасно вийти на пенсію, українці повинні мати певний рівень страхового стажу. Зі стажем, який був зароблений українцями з січня 2004 року, можна ознайомитися в Електронному реєстрі застрахованих осіб. А ось стаж до цієї дати можна взяти тільки з паперової трудової книжки працівника.

Відскановану та завантажену на портал копію паперової трудової книжки потім оцифровують, і вона з'являється в особистому кабінеті користувача на порталі ПФУ. Однак нерідко так трапляється, що дані з трудової не заносяться на портал, а замість них з'являється напис "відхилено" або "скасовано виконання". Це означає, що або скан-копії завантажено неправильно, або в самій трудовій виявлено якісь неточності.

"Якщо статус обробки "відхилено" або "скасовано виконання", документ не оброблено. Причини скасування можуть бути різними, зокрема недотримання вимог до сканованих документів, невідповідність прізвища, імені, по батькові тощо", — пояснила представниця Пенсійного фонду.

Вона також зазначила, що якщо просто копії завантажені неправильно, то їх ще можна перезавантажити. Але якщо виявилася помилка з особистими даними громадянина, тоді пенсіонерам потрібно буде збирати довідки, щоб підтвердити, що це його трудова книжка, і що в ній записано його трудовий стаж.

Але навіть якщо після завантаження копій трудової книжки жодних проблем не виникло, то її цифровий варіант все одно одразу ж не з'явиться на порталі. Згідно із законом, як наголосила Наталія Рад, для цього є місяць. Хоча зазвичай копії паперових документів у ПФУ обробляють швидше — приблизно за два тижні.

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