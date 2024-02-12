Змінити професію, щоб знайти роботу: ким готові стати українці

Держава у 2024 році надає українцям можливість безоплатно пройти навчання в закладах освіти або в роботодавця та опанувати одну зі 123 спеціальностей.

Під час війни багато українців залишилися без роботи, тому люди активно шукають нові робочі місця. Водночас держава допомагає громадянам із пошуком роботи. Так, наприклад, понад 1,7 тисячі українців отримали від держави ваучери на навчання з початку 2024 року. Про це повідомляє пресслужба Міністерства реінтеграції.

Які професії обирають українці

За інформацією відомства, найбільш затребувані професії та спеціальності, які українці отримують через ваучери, входять:

медсестринство;

кухар;

дошкільна освіта;

медицина;

тракторист;

водій;

екстрений медичний технік;

водій навантажувача;

Отримавши ваучер, у людини з'являється можливість безоплатно пройти навчання в навчальних закладах або в роботодавця за затвердженим Мінекономіки переліком професій і спеціальностей. Вартість ваучера — майже 27 тисяч гривень. Якщо навчання коштує дорожче, тоді роботодавець або людина доплачує за навчання самостійно.

Ваучер можна використати для навчання за 123 професіями та спеціальностями у сферах:

ІТ-технологій;

будівництва;

транспорту;

освіти;

медицини;

сільського господарства;

соціального обслуговування.

Професію, навчальний заклад у межах України та форму навчання (денну, заочну або дистанційну) українець обирає самостійно. На підставі ваучера проводиться:

перепідготовка за робітничою професією;у

підготовка за спеціальністю для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра або магістра, здобутих за іншою спеціальністю;

підготовка на наступному рівні освіти;

спеціалізація та підвищення кваліфікації за професіями і спеціальностями.

Кому надають ваучери та як їх отримати

Ваучери видають особам із професійно-технічною або вищою освітою, які не зареєстровані в службі зайнятості як безробітні та не навчаються за кошти Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття протягом останніх трьох років.

Заявку для отримання ваучера можна подати онлайн або ж особисто прийти до найближчого центру зайнятості.

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