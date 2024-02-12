По 3600 грн на місяць для ВПО: хто і як може оформити допомогу ООН

За інформацією Управління верховного комісара в справах біженців ООН, допомогу виплачують тим, хто ще не отримував допомоги від міжнародних організацій і має щомісячний дохід, не вищий за 5400 грн на людину.

Управління верховного комісара в справах біженців (УВКБ) ООН збирає дані для надання фінансової допомоги внутрішньо переміщеним особам (ВПО), які мешкають у Львівській і Волинській областях. Про це повідомляє управління в офіційному телеграм-каналі.

Виплати становлять 3600 гривень за місяць на кожного члена сім'ї ВПО. Термін виплат — три місяці.

Хто може отримати допомогу ООН

Кошти виплачують тим, хто ще не отримував допомоги від міжнародних організацій і має щомісячний дохід не вище ніж 5400 гривень на людину.

Заявки приймаються від ВПО, які переїхали до Львівської та Волинської областей після початку повномасштабного вторгнення, тобто після 24 лютого 2022 року. Виплати належать також тим, хто повернувся додому після вимушеного переміщення через російське вторгнення.

Фото: Скриншот

Виплати отримають ВПО, які відповідають таким критеріям уразливості:

батьки-одинаки, які піклуються про дітей до 18 років і/або людей, старших за 55 років;

сім'ї літніх людей, старших за 55 років;

сім'ї, які доглядають за особами з особливими потребами;

сім'ї, які опікуються прийомними дітьми.

Як подати заявку на допомогу ООН

Щоб оформити допомогу ООН, потрібно надати такі документи:

ІПН;

документ, що засвідчує особу;

довідка про статус ВПО;

IBAN банківської картки головного заявника;

свідоцтво про народження дітей;

документ про опіку над дитиною;

посвідчення або меддовідка про інвалідність чи хронічне захворювання.

Для подачі заявки мають бути присутні всі члени сім'ї. Для маломобільних людей можлива реєстрація за оригіналами документів за умови надання меддовідки.

Куди звертатися по допомогу ООН

Пункти реєстрації працюватимуть:

12 лютого з 11:00 до 16:00 у м. Новий Розділ, просп. Шевченка, 13;

16 лютого з 11:00 до 15:30 у м. Нововолинськ, бульв. Шевченка, 7.

Центр реєстрації у Львові, розташований за адресою: пл. Маланюка, 2, працює з понеділка по четвер із 9:00 до 16:00.

Детальнішу інформацію про отримання грошової допомоги від УВКБ ООН можна знайти на офіційному сайті.

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