"Заради дружніх стосунків": винні в псуванні українського зерна мають відповісти, — Кулеба

За словами міністра закордонних справ України, в умовах воєнного часу виробництво зерна значно ускладнюється.

Польщі слід взяти на себе відповідальність за дії своїх аграріїв, які висипали українське зерно з вантажівок. Це необхідно для підтримки позитивних відносин з Україною. Про це повідомляє міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Twitter.

Керівник МЗС України наголосив, що псування українського зерна на кордоні з Польщею є категорично неприпустимою поведінкою.

"Будь-який фермер має знати, скільки важкої праці потрібно для виробництва зерна, особливо у воєнний час. Заради дружніх українсько-польських відносин винні в цій провокації мають бути притягнуті до відповідальності", — додав Кулеба.

Пост Дмитра Кулеби

Польські фермери розкрили українські фури і висипали зерно

Польські фермери, які блокують виїзд фур з українським зерном, намагалися висипати зерно з українських вантажівок на дорогу.

Як розповіли очевидці, з кожної розкритої вантажівки висипалося приблизно по 3 тонни зерна.

Поліція, яка прибула на місце події, жодних заходів не вжила.

Нагадай, раніше заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзейчак заявив, що підтримає рішення про закриття кордону з Україною, і запропонував, щоб Євросоюз запровадив щонайменше 8% ПДВ на продукти харчування, імпортовані з України.

А 9 лютого польські протестувальники заблокували кордон з Україною. За даними Держмитслужби України, польські фермери також заявили про намір блокувати перевантаження продовольства із залізниці на вантажівки в пункті пропуску "Хрубешув — Володимир-Волинський".