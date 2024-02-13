До 570 грн щомісяця: хто з українців має право на доплати до пенсій

Вікову доплату до пенсії мають право отримати лише ті громадяни, які щомісяця від держави отримують не більше 10340 гривень.

Українські пенсіонери, які досягнули 70 років, мають право отримувати вікову доплату до пенсії розміром від 300 до 570 грн. Розмір доплати залежить від віку та від розміру пенсії, тому є категорії українців, які ці кошти не отримують. Хто має право на вікову доплату, а хто її не отримує, розповіли на порталі "На пенсії".

На порталі нагадали, що в Україні, починаючи з 2020 року, додаткові гроші виплачують людям, які досягнули певного віку. Перші доплати стосувались пенсіонерів, яким виповнилось більш як 80 років. З 2021 року — для пенсіонерів, старших 75 років, у 2022 — старших 70 років. Розмір доплат, зазвичай, індексується, однак у 2023 році цього не робили.

Вікову доплату до пенсії мають право отримати лише ті громадяни, які отримують менш як 10 340,35 грн, наголосили журналісти.

Пенсія в Україні — який розмір вікових доплат

Пенсіонери, старші 70 років, мають право на наступні доплати:

віком від 70 до 74 років — 300 грн;

віком від 75 до 79 років — 456 грн;

віком більш як 80 років — 570 грн.

Чому вікова доплата до пенсії менша, ніж очікувалось

Журналісти описали ситуацію, на яку скаржилась українська громадянка 75-річного віку. Жінка написала, що очікувала отримати 456 грн, натомість їй надійшло додаткових 150 грн. На її думку, "українців дурять".

З'ясувалось, що, відповідно до закону, раніше громадянка отримувала 300 грн — до виповнення 75 років. Після цього держава виплачує не додаткові 456 грн, а різницю між попередньою віковою доплатою (300 грн) та новою (456 грн). Таким чином, отримання 150 грн — рівно те, на що має право пенсіонерка, пояснюється на порталі.

Зазначимо, раніше Фокус розповідав про інші надбавки, на які мають право українські пенсіонери. Зокрема, вони можуть отримувати додаткові 150 грн за умови, якщо мають неповнолітніх дітей, досягнувши пенсійного віку. Також можна отримати гроші за додатковий стаж — 1% за кожен понаднормовий рік роботи. Крім того, у 2024 році змінюється вік виходу на пенсію чоловіків та жінок: згідно з пенсійною реформою, пенсійний стаж виріс ще на один рік.

Нагадуємо, деякі категорії українців мають право достроково вийти на пенсію. Частина пенсіонерів, починаючи з 1 березня, зможе отримати більші виплати від держави — їм проведуть індексацію.