Податок на надприбуток: у НБУ пояснили, як змінилися доходи фінустанов

За даними Національного банку України, показники чистого прибутку банків істотно скоротилися порівняно з показником за перші 11 місяців 2023 року.

Чистий прибуток українських банків після оподаткування за підсумками 2023 року становив 86,5 мільярда гривень. Про це свідчать дані Національного банку України.

Рівень прибутку вчетверо вищий за показник 2022 року (21,9 мільярда гривень) і на 12% вищий за результати 2021-го — 77,4 мільярда гривень.

Водночас у пресслужбі Нацбанку кажуть, що в грудні 2023 року після того, як відбулися зміни в законодавстві, банки донарахували річну суму податку на прибуток за результатами року загалом за підвищеною ставкою в 50%.

Тобто тільки в грудні банками було сплачено 47,3 мільярда гривень у межах податку на прибуток, а загалом за рік — 73,5 мільярда гривень. Виходить, що показники чистого прибутку істотно скоротилася порівняно з показником за перші 11 місяців року, коли прибуток становив 130,5 мільярда гривень.

"Головним чинником значної різниці прибутковості, порівняно з попереднім роком, були значно менші відрахування до резервів під збитки від активних операцій, які за рік знизилися в сім разів", — зазначили у пресслужбі НБУ.

Новий податок на надприбуток банків

21 листопада український парламент ухвалив законопроєкт №9656-д, у якому було запропоновано оподаткувати додатковим податком надприбуток банків. Як повідомив нардеп Ярослав Железняк, ставка податку підвищилася з 18 до 50%. Як зазначив він, нова ставка застосовуватиметься для оподаткування прибутку банків за 2023 рік. А у 2024 базова ставка податку на прибуток для банків буде на рівні 25%.

"За даними Міністерства фінансів, зміни тільки за 2023 рік принесуть бюджету 24-25 мільярдів гривень. Далі це буде 6-7 мільярдів", — пояснив Ярослав Железняк.

У пояснювальній записці до законопроєкту йшлося про те, що завдяки змінам буде забезпечено соціальну справедливість щодо оподаткування надприбутків банків під час війни.

"Крім того, тимчасове збільшення податкового навантаження на банки дасть змогу збільшити доходи державного бюджету України і, відповідно, сприятиме забезпеченню оборонних потреб держави", — було сказано в документі.

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