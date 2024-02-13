Санкції в ділі: для РФ заблокували частину флоту для перевезення нафти, — Bloomberg

Безпорадність Кремля вирішити ситуацію спровокувала різке зростання вартості фрахту, тоді як російська нафта почала дешевшати.

Росія втратила можливість використовувати більшу частину свого танкерного флоту для перевезень нафти. Причина — доставка "чорного золота" зривається через санкції з боку США. Про це пише Bloomberg.

У публікації сказано, що жорсткіші заходи західних регуляторів можуть починати чинити відчутний вплив на Москву. За даними агентства, під санкціями перебувають 50 танкерів, на яких раніше Москва перевозила свою нафту. Але з осені 2023 року, коли санкційний тиск посилився, 21 танкер простоює, і тільки на 18 плавзасобів завантажували нафтою.

"Із них дев'ять були шатлами, а решта дев'ять збирали вантажі у звичайному режимі після того, як опинилися в санкційному списку. Залишається 31 судно, серед яких простоювали і до санкцій, а на трьох суднах, імовірно, незабаром з'явиться вантаж. Тобто залишається всього 21 танкер, на які не завантажували нафтопродукти одразу після того, як з'явилися санкції", — наголошується в статті.

Зазначається також, що ця ситуація спровокувала різке зростання вартості фрахту, тоді як російська нафта почала дешевшати.

Ціна нафти: що відбувається з вартістю на світових ринках

Станом на 13 лютого, як пише Reuters, ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 0,7 долара — до 82 доларів за барель. Водночас ціна американської нафти марки West Texas Intermediate (WTI) подорожчала на 0,1 долара до 77 доларів за барель.

Зазначається, що вартість нафти залишається високою на тлі конфлікту на Близькому Сході, де єменські хусити атакують міжнародні судна в Червоному морі. Водночас стрімкіше зростання цін стримує зниження відсоткових ставок із боку Федеральної резервної системи (ФРС).

Санкції проти РФ — деталі

Санкції на російську нафту були введені в дію ще в грудні 2022 року. Тоді світові країни, які підтримують Україну у війні проти РФ, ухвалили, що не купуватимуть російську нафту, і встановили верхню межу ціни.

16 листопада 2023 року стало відомо, що США запровадили санкції проти низки компаній і нафтових танкерів за транспортування російської нафти, проданої за ціною, що перевищує встановлену стелю G7.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 14 танкерів із російською нафтою не можуть доставити сировину в Індію через санкції. За інформацією агентства Bloomberg, танкери або зупинялися, або розверталися, або відключали обладнання, щоб приховати від систем цифрового стеження своє місце розташування.