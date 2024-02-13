Польські фермери анонсували повну блокаду кордону з Україною (мапа)

За тиждень польські аграрії перекриють усі пункти пропуску на кордоні з Україною. Вони виступають проти "неконтрольованого надходження товарів з України через відкриття кордону ЄС".

У вівторок, 20 лютого, польські перевізники і фермери планують перекрити усі прикордонні переходи, а також транспортні вузли між Польщею та Україною. Про це йдеться в заяві незалежної профспілки "Солідарність".

"Будуть заблоковані не лише прикордонні переходи, а й вузли зв'язку та під'їзні шляхи до перевалочних залізничних станцій та морських портів. Ми знаємо, що це лише початок довгого шляху до перемоги", — йдеться у повідомленні мітингувальників.

Профспілка "Солідарність" ще 9 лютого оголосила про 30-денний загальний страйк фермерів. Аграрії кажуть, що протестують проти неконтрольованого напливу товарів з України до Польщі через рішення ЄС відкрити кодони.

Прикордонні пункти пропуску Україна - Польща Фото: скриншот

За словами страйкарів, відсутність регулювання надходження української продукції ставить під сумнів прибутковість сільськогосподарського виробництва Польщі.

Нагадаємо, 11 лютого польські фермери висипали зерно з українських вантажівок на дорогу. Фури розпилювали болгарками. Інцидент стався на україно-польському кордоні біля пункту пропуску "Ягодин — Дорогуськ".

Пізніше міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський попросив вибачення за цей інцидент. За його словами, протестувальники "не стримали своїх емоцій", оскільки перебувають у "дуже важкому" економічному становищі.