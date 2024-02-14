"Садовий розмовляє бандерівською мовою": віцеспікер Сейму Польщі виправдав дії фермерів

Пйотр Зґожельський не вперше говорить про Степана Бандеру, згадуючи українців. Попереднього разу йому не сподобалось святкування дня народження лідера українських націоналістів.

Польських фермерів, які блокують кордон та висипають пшеницю під колеса машин, можна зрозуміти, оскільки вони страждають, обмежуючи посіви та використання добрив. Тим часом українським чиновникам варто було б висловлюватись обережніше, коментуючи ситуацію. Наприклад, у висловах мера Львова Андрія Садового вчуваються тези лідера Організації українських націоналістів (ОУН) Степана Бандери. Про ставлення віцеспікера Сейму Пйотр Зґожельський (Piotr Zgorzelski) до заворушень польських фермерів та висловів Садового розповіли на порталі PolsatNews.

Журналісти запитали у Зґожельського, як він оцінив би реакцію українських політиків на вчинки польських фермерів. Наприклад, що він думає щодо заяви мера Андрія Садового, на думку якого фермерами керують спецслужби РФ. Віцеспікер Сейму пояснив, що він радив би Садовому "випити склянку води", перші ніж щось говорити. Крім того, йому здається, що у словах українця він чує щось "бандерівське".

"Часто складається враження, що мер Садовий розмовляє бандерівською мовою, яка не має бути тією, якою користуються в Україні", — навели на порталі слова польського політика.

Крім того, Зґожельський впевнений, що "цей міф про національну свідомість досі актуальний серед багатьох українців".

Також польському політику не сподобався коментар заступника міністра економіки України Тараса Качки, який припустив, що незабаром фермери "почнуть вбивати українців". Віцеспікер впевнений, що такі заяви "псують добрі стосунки". На його думку, українці мають зрозуміти, що повинні зважати на інтереси Польщі у контексті вступу до Європейського Моюзу.

"При вступі до ЄС потрібно також враховувати нашу економічну та сільськогосподарську ситуацію", — підсумував співрозмовник журналістів.

Пйотр Зґожельський — 60-річний польський політик, член партії "Право та справедливість" (PIS), віцеспікер Сейму Республіки Польща. У мережі можна відшукати його попередні вислови щодо України. Наприклад, 3 січня 2023 року він відреагував на святкування 114-річниці Степана Бандери: заявив, що це "неприпустимий скандал", і вимагав, щоб Україна "припинила такі провокації". У 2024 році політик стверджує, що підтримує фермерів-"годувальників", і протестує проти "неконтрольованого надходження товарів з України".

Блокування кордону з Польщею — перебіг подій

Зазначимо, починаючи з 10 лютого, на польсько-українському кордоні заблоковано близько 1250 вантажівок з товарами з України, заявив речник прикордонної служби Андрій Демченко. Блокування здійснює група фермерів, які протестують проти появи на території Польщі української сільськогосподарської продукції, яка, як вони впевнені, може призвести до їхнього банкрутства.

13 лютого стало відомо про інцидент на дорозі: поляки зірвали замки на трьох вантажівках та висипали кілька тонн українського зерна. Українські урядовці висловили протест проти таких дій: у Польщі відповіли, що почнуть розслідування, і що це — "вчинок відчаю". Тим часом активісти заявили, що з 20 лютого планують заблокувати усі пропускні пункти.

Нагадуємо, заступник міністра сільського господарства Польщі пояснив суть претензій до українського зерна. На думку польського урядовця, це зерно низької якості, на якому власники компаній сумарно заробили близько 6 млрд злотих.