Застрягло 2540 вантажівок: на україно-польському кордоні черга розтягнулася на тижні

За інформацією системи "єЧерга", у черзі на українсько-польському кордоні навантаженим українським вантажівкам потрібно простояти від 7 до 18 днів, а для порожніх вантажівок черга затримується більш ніж на рік.

Через блокаду польськими фермерами польсько-української митниці на двох КПП — "Ягодин — Дорогуськ" і "Медика — Шегині" — застрягло 2540 українських вантажівок. Про це свідчать дані системи "єЧерга".

За інформацією з цієї системи, у черзі потрібно простояти від 7 до 18 днів, а для порожніх вантажівок черга затримується більш ніж на рік. При цьому, як стверджують українські водії, час очікування в черзі постійно збільшується.

Актуальна ситуація на україно-польському кордоні

Інформацію на в'їзд в Україну станом на 21:30 14 лютого можна побачити на скріні з сайту "єЧерга".

Фото: Скриншот

На виїзд з України, як повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України, станом на 18:00 14 лютого на жодному КПП не здійснюють пропуск пішоходів, а на пункті пропуску "Нижанковичі", як і раніше, пропускають тільки вантажівки з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонни, без вантажу.

Фото: Скриншот

Водночас прикордонники наголошують, що слід враховувати під час планування поїздок можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску.

Реакція українських водіїв

Раніше ми розповідали, що у відповідь на блокаду кордону польськими фермерами українські перевізники вирішили організувати свій протест на контрольно-пропускному пункті "Ягодин — Дорогуськ". Акцію планують розпочати о 9:00 15 лютого. Рейсові автобуси пропускатимуть через кордон без проблем.

"Вони будуть тут із нами стояти на своїх машинах, поки наші українські перевізники з їхнього боку не почнуть їхати. Адже вони на годину пропускають одне авто, і то не українського, а польського водія", — заявив начальник громадської організації "Перевізники західного регіону" Віталій Коценко в коментарі журналістам.

Нагадаємо, нещодавно польські фермери відновили протести на КПП "Шегині", "Устилуг" та "Угринів". У черзі на кордоні на 13 лютого перебувало близько 1250 вантажівок.

Нагадаємо, 11 лютого польські фермери висипали зерно з українських вантажівок на дорогу. Фури розпилювали болгарками. Інцидент стався на україно-польському кордоні біля пункту пропуску "Ягодин — Дорогуськ".

Міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський вибачився за цей інцидент. За його словами, протестувальники "не стримали своїх емоцій", оскільки перебувають у "дуже важкому" економічному становищі.