Російська нафта потрапляє до США через Багамські острови, — Bloomberg

За словами журналістів, завод в американському штаті Делавер імпортував російську нафту, що перебувала з 2022 року на Багамських островах. Її попередньо змішали з іншою нафтою, а тому угода не порушила санкції.

Американський нафтопереробний завод у штаті Делавер імпортував 10 тисяч барелів російської нафти, скориставшись лазівкою в законодавстві та обійшовши санкції. Про це пише видання Bloomberg.

За словами журналістів, завод не порушив санкції, адже нафта була експортована з Росії на Багами до 8 березня 2022 року. Пізніше її змішали з іншою нафтою і тільки після цього відправили до США. Про це журналістам розповів представник Управління енергетичної інформації Морган Баттерфілд.

Видання пише, що вантаж прибув на нафтопереробний завод PBF Energy Inc. у Делавер-Сіті. Імпортер уточнив, що купажовані бочки частково були російського походження.

Як заявив прессекретар нафтопереробного заводу Михайло Карлович, підприємство не порушило законодавства, а вантаж, який прибув до Штатів, відповідає обмеженням, накладеним проти РФ. Подробиць він не розкрив.

Нагадаємо, що ЗМІ 13 лютого повідомляли, що РФ заблокували частину флоту для перевезення нафти. Безпорадність Кремля вирішити ситуацію спровокувала різке зростання вартості фрахту, в той час як російська нафта почала дешевшати.

Також повідомлялося, що в МВФ пояснили, як деградувала економіка РФ. За словами директора-розпорядника МВФ Крісталіни Георгієвої, на російську економіку чекають дуже важкі часи через відтік людей і обмежений доступ до технологій.