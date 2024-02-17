Вперше в історії: Україні через Естонію передадуть пів мільйона заморожених активів РФ

В американському Мін'юсті зазначили, що відповідні кошти були конфісковані у справі про мережу незаконних закупівель високоточних верстатів для військової промисловості Російської Федерації.

Сполучені Штати вперше в історії передадуть Естонії конфісковані російські активи, які будуть спрямовані на підтримку України. Про це повідомили у Міністерстві юстиції США.

На Мюнхенській конференції з безпеки 17 лютого заступниця генерального прокурора США Ліза Монако та генеральний секретар Естонії Тиніс Саар повідомили про перерозподіл 500 тисяч доларів, отриманих в результаті конфіскації російських активів.

У Мін'юсті США зазначили, що відповідні кошти були конфісковані у справі про мережу незаконних закупівель високоточних верстатів для військової промисловості Російської Федерації.

"Ця передача є першою у своєму роді передачею США іноземному союзнику з явною метою надання допомоги Україні", — йдеться у повідомленні.

В американському міністерстві додають, що Естонія використає кошти на проєкт, спрямований на прискорення оцінки збитків і критично важливий ремонт української системи розподілу і передачі електроенергії, яка неодноразово ставала мішенню ракетних атак російських окупантів.

"Сьогоднішня заява демонструє непохитну рішучість Сполучених Штатів і наших естонських партнерів перекрити президенту Путіну доступ до західних технологій, на які він покладається для ведення незаконної війни проти України", — сказала Ліза Монако.

Нагадаємо, в жовтні 2023 року ЄС і США підтвердили свої наміри передати Україні доходи від заморожених активів Росії.

У січні президент Володимир Зеленський закликав міжнародних партнерів прискорити розроблення правової основи для використання 300 мільярдів доларів заморожених російських активів на підтримку України.