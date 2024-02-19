Тарифи на газ: що зміниться для українців із 1 березня

Деякі постачальники пропонують українцям купувати блакитне паливо майже по 10 гривень за кубометр. Але оскільки майже 98% домоволодінь користуються послугами "Нафтогазу" — їм доведеться платити 7,96 грн.

Ще 30 січня Денис Шмигаль, який очолює український уряд, пообіцяв, що тарифи на всі комунальні послуги не змінюватимуться до кінця опалювального сезону. Водночас побутовим споживачам озвучили тарифи на газ, які діятимуть із 1 березня 2024 року. Свої послуги громадянам пропонують, повідомляється на сайті "Газ правда".

Тарифи на газ 2024: що буде з цінами в березні

У перший місяць весни українці зможуть купувати газ за тарифами, який коливається в межах від 7,7 до 9,9 гривні за кубометр. Майже 98% домогосподарств платять за кубометр газу 7,96 гривні, оскільки є клієнтами "Нафтогазу". Шість постачальників пропонують ціну 8 гривень, а в п'ятьох тарифи трохи вищі.

Якими будуть тарифи на газ у березні Фото: ГазПравда

Тобто, якщо у квартирі або будинку проживає сім'я з трьох осіб, які користуються тільки газовою плитою для того, щоб приготувати їжу, то на місяць вони витратять близько 9,9 кубометра "блакитного палива". Додатково їм потрібно буде платити за доставку газу — сума варіюється залежно від регіону.

Скільки коштує доставка газу

Розрахувати суму можна самостійно за спеціальною формулою:

тариф облгазу* (кубічні метри за період із 1 жовтня 2022-го по 30 вересня 2023-го) / 12 = щомісячна плата за доставку палива.

Формула не змінюється вже кілька років, на відміну від суми платежу. Вона буде іншою, оскільки змінилися дані газового року. Тобто, щоб розрахувати, скільки потрібно заплатити за доставку газу, потрібні два показники:

тариф від облгазу;

спожиті куби за газовий рік.

Водночас у регіонах тарифи встановлюють облгази, тому остаточна сума може відрізнятися. Усе залежить:

від регіону;

від кількості споживачів;

від розміру витрат для забезпечення функціонування мережі.

Раніше Фокус розповідав, що в Україні на початку 2024 року було побито десятирічний рекорд із добового видобутку газу. Цього результату вдалося досягти після введення в експлуатацію рекордної кількості нових свердловин. Також нагадаємо, що 2024 року Україна може відмовитися від імпортного газу та використовувати тільки власний природний ресурс.