Зазвичай карткові перекази між фізичними особами є досить звичною банківською транзакцією, що не потребує від клієнта ані документів, ані пояснень. Проте експерти розповіли Фокусу, що банк має право зупинити переказ коштів, який видається підозрілим.

В Україні банк може зупинити проведення грошового переказу з картки на картку, якщо такий переказ є підозрілим або, ймовірно, є результатом злочинної діяльності чи пов’язаний або стосується фінансування тероризму або фінансування розповсюдження зброї масового знищення. Про це Фокусу розповів Нікіта Муренко, керуючий партнер Юридичної компанії "Муренко, Курявий і Партнери".

"Тобто банк, як суб’єкт первинного фінансового моніторингу, у разі виявлення підозрілих переказів може провести належну перевірку по рахунку і запросити у клієнта всі необхідні для цього документи і відомості. У разі, якщо буде встановлено неприйнятно високий ризик, або клієнтом не надано потрібних документів для проведення належної перевірки чи подана недостовірна інформація, банк буде зобов’язаний відмовитися від встановлення (підтримання) ділових відносин/ відмовитися від проведення фінансової операції, відмовити клієнту у відкритті рахунку (обслуговуванні), у тому числі шляхом розірвання ділових відносин, закриття рахунка", — зазначає експерт.

Фактично в силу вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації доходів банк наділений правом в односторонньому порядку відмовитися від проведення фінансової операції (переказу коштів), ділових відносин з клієнтами з неприйнятно високим ризиком, в тому числі шляхом розірвання договорів. Хоча, каже Нікіта Муренко, Цивільним Кодексом України, визначено, що після розірвання ділових відносин залишок грошових коштівна рахунку видається клієнтові або за його вказівкою чи в порядку, встановленому законом, перераховується на інший рахунок в строки і в порядку, встановлені банківськими правилами.

Банки мають право зупиняти грошові перекази з картки на картку Фото: pexels.com

"Однак якщо клієнт успішно проходить фінансовий моніторинг та підтверджує походження коштів, банк розблоковує кошти та ними можна продовжувати вільного користуватися", — зауважив Нікіта Муренко.

У банках також кажуть про можливості для фінансових установ зупиняти грошові перекази фізичних осіб. "Призупинення операцій можливе зазвичай при нетиповій активності операцій та перевищенні лімітів. По операціях, що здійснюються в системі дистанційного обслуговування банку, ліміт вище, ніж по операціях, що ініціювались на сторонніх сервісах, "невідомих" банку. Банк керується внутрішніми правилами — аналізує частоту, кількість, оборот, вид операцій, місце здійснення операцій та інше", — розповіла заступниця голови правління Глобус Банку Анна Довгальська.

За словами Іванни Валькової, директора департаменту фінансового моніторингу та валютного нагляду Юнекс Банку, можливе обмеження операцій для уточнення даних.

"Питання можуть виникати, наприклад, з приводу наявності достатніх даних про платника та отримувача, що мають супроводжувати операцію. При цьому слід зважати, що банк має відслідковувати не тільки разові транзакції, а й операції, що мають ознакинетипових, незвичних для фізичних осіб, мають ознаки дроблення, тощо. Скажімо, якщо клієнт намагається провести кілька переказів поспіль на одну й ту саму картку або на значну кількість різних карт, відносно невеликими сумами, кожна з яких не перевищує граничних значень, операції на певному етапі скоріш за все буде обмежено до надання пояснень банку", — зазначила Валькова у коментарі Фокусу.

Банки вивчають частоту та суми операцій, щоб віднайти підозрілі транзакції клієнтів та вчасно їх зупинити Фото: УНІАН

Також експертка розповіла, що восени минулого року регулятор зобов’язав банки здійснювати аналіз фінансових операцій клієнта, якщо їх сума на місяць перевищить заявлене самим клієнтом максимальне значення. "Чимало банків наприкінці минулого року уточнювали ці дані в клієнтів різними каналами та встановлювали відповідні граничні значення. Якщо сума, скажімо, надходжень на рахунок впродовж місяця перевищить його більше, ніж у 2 рази, банк має проаналізувати сутність операцій, фінансову спроможність клієнта, для чого можуть знадобитися додаткові дані та документи від клієнта", — зазначила Іванна Валькова.

Нагадаємо, у Нацбанку кажуть про можливе обмеження суми переказів між фізичними особами з картки на картку на час дії воєнного стану.

Раніше Фокус писав, як саме в Україні та коли можуть обмежити грошові перекази між фізичними особами та у чому полягають ризики карткових операцій.