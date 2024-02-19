Польські фермери готують повну блокаду кордону України: у ДПСУ відреагували

За словами речника відомства Андрія Демченка, українські прикордонники наразі не проінформовані щодо повної блокади, як це анонсували польські аграрії.

У середу, 20 лютого, польські фермери планують повністю заблокувати усі пункти пропуску на польсько-українському кордоні. Про це заявили у незалежній польській профспілці "Солідарність". Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону повідомив, що українська сторона наразі не має інформації щодо повної блокади кордону з Україною, як це анонсували польські аграрії.

"Від польських прикордонників ми не отримували інформацію про те, що будуть заблоковані й інші напрямки. Але треба зважати, що загалом на кордоні з Польщею функціонує 9 напрямків, 6 з яких наразі є заблокованими або де рух значно ускладнений для вантажних транспортних засобів. При тому, що серед цих шести — 4 є найбільшими пунктами пропуску, через які можуть перетинати кордон вантажівки вагою понад 7,5 тонн", — повідомив Демченко.

Крім того, за словами речника Держприкордонслужби, ті три напрямки, які залишаються відкритими, мають свої особливості.

"Десь можуть перетинати кордон порожні вантажні транспортні засоби вагою понад 7,5 тонн, а інші напрямки — це для руху менших вантажівок в обох напрямках", — констатував Демченко.

Станом на ранок понеділка, 19 лютого, заблокованими залишаються шість з дев'яти пунктів пропуску. Це — "Ягодин", "Устилуг", "Угринів", "Рава-Руська", "Шегині" та "Краківець". На них сукупно в чергах перебувають 2900 вантажівок. Найбільше фур на пунктах пропуску "Ягодин" та "Краківець".

Нагадаємо, 12 лютого заступник міністра сільського господарства та розвитку села Польщі Міхал Колодзейчак пообіцяв ініціювати посиленіші перевірки всієї української агропродукції, зокрема й тієї, що прямує через територію країни транзитом. Зі свого боку міністр аграрної політики України Микола Сольський повідомив, що українська сторона не перешкоджатиме таким перевіркам. За його словами, українського зерна через польську територію експортується мало, оскільки 90% українських фермерів уже третій місяць поспіль віддають перевагу експорту агропродукції через морські порти.

Причина польської блокади — неефективна аграрна політика ЄС. Політолог Валентин Гладких вважає, що треба переглянути правила, які зараз діють в аграрному секторі ЄС.