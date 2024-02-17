Повна блокада "Ягодин-Дорогуськ": до польських фермерів доєднаються страйкарі з 4 країн

Про масштабну акцію протесту українську сторону попередили польські митники. До кордону прямують фермери з Німеччини, Бельгії, Нідерландів та Франції.

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У неділю, 18 лютого, очікується повне блокування руху для вантажних транспортних засобів у пункті пропуску "Ягодин — Дорогуськ". Про це повідомляє Державна митна служба України.

Як зазначають у дописі, за попередньою інформацією польської сторони, через страйк місцевих фермерів у пункті пропуску "Ягодин — Дорогуськ" буде заблоковано рух вантажних автомобілів в обох напрямках.

В пресслужбі відомства додають, що у неділю, 18 лютого, очікується повне блокування руху для вантажних транспортних засобів в обох напрямках. Для цього до польсько-українського кордону прямують фермери з Німеччини, Бельгії, Нідерландів та Франції, які мають намір взяти участь у масштабній акції протесту.

"Просимо врахувати зазначену інформацію під час планування своїх поїздок", — наголошують у митній службі.

Фото: Google Maps

Крім того, у відомстві уточнили, що станом на суботу, 17 лютого, черга на вʼїзд у п/п "Ягодин- Дорогуськ" складає 550 вантажівок, в електронній черзі на виїзд очікує 820 транспортних засобів.

Що не подобається польським фермерам

Польські фермери 9 лютого відновили акції протесту й заблокували рух через пункти пропуску "Медика — Шегині", "Гребенне — Рава-Руська" та "Дорогуськ — Ягодин". Протестувальники також не дозволяли перевантажувати сільськогосподарську продукцію із залізничного транспорту на автомобільний.

За інформацією ЗМІ, Європейська комісія відмовилася повернути імпортні мита на українське зерно, про що просили Болгарія, Польща, Румунія, Словаччина й Угорщина.

Польська незалежна профспілка "Солідарність" заявила, що 20 лютого фермери повністю заблокують усі прикордонні переходи між Польщею та Україною. На місці також відбуватимуться акції протесту.

Прогнози Польщі щодо закінчення блокування кордону

Нагадаємо, раніше Фокус повідомив, що віцепрезидент Польсько-української господарської палати Даріуш Шимчиха на питання, коли може завершитись блокування польського кордону страйкарями-фермерами, припустив, що навесні 2024 року кордон може бути розблокований.

"Коли це закінчиться? Коли розпочнеться сезон і техніка буде потрібна в полях, думаю, до літа мають розблокувати. Польські фермери отримають свої субсидії і все заспокоїться", — зазначив Шимчиха під час конференції Європейської Бізнес Асоціації "Global Outlook" у Києві 14 лютого.

А от Марцін Новацкі, віцепрезидент Польського Союзу підприємців та роботодавців, від надання будь-яких прогнозів щодо розблокування кордону відмовився. Загалом, на його думку, у Європарламенті вже зараз, ще на стадії, коли Україна — лише кандидат на вступ до ЄС, мають розглядати законопроєкт, що створить певні запобіжники для українських агротоварів, які потраплятимуть на ринок Європи.

Нагадаємо, 11 лютого польські фермери висипали зерно з українських вантажівок на дорогу. Замки на фурах були спиляні болгарками. Водночас українські перевізники пообіцяли влаштувати власну акцію протесту у відповідь на дії з боку польських фермерів.