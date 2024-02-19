Три тисячі автомобілів у черзі: що відбувається на польському кордоні

На одному з пунктів пропуску на польсько-українському кордоні блокують не лише рух вантажних авто, а ще й не пропускають водіїв із порожніми фурами, які мають виїхати за товарами критичної важливості.

На польсько-українському кордоні, де продовжують акцію протесту польські протестувальники, найкритичніша ситуація на пункті пропуску "Ягодин — Дорогуськ", де рух вантажного транспорту повністю заблоковано. За інформацією Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, поляки не дозволяють проїжджати гуманітарним, швидкопсувним вантажам і паливу. До того ж у соціальних мережах з'явилося відео, у якому натовп польських протестувальників блокував проїзд пасажирського автобуса.

За словами міністра інфраструктури Олександра Кубракова, блокада кордону — це пряма загроза безпеці України, яка зараз протистоїть російському агресору.

"Подібні дії негативно впливають на наше протистояння спільному ворогу — Росії. Жінки й діти, які шукали притулку від війни та з різних причин повертаються додому, не можуть ставати заручниками бізнес-інтересів. Подібні акції та приклади негуманного ставлення до українців на кордоні ЄС можуть використовуватися російськими спецслужбами для руйнування штучного конфлікту між нашими країнами", — сказав він.

Водночас, як зазначив заступник міністра Сергій Деркач, критична ситуація через польських протестувальників виникла на пункті пропуску "Ягодин — Дорогуськ". За словами урядовця, поляки не лише блокують рух вантажних авто, а ще й не пропускають водіїв із порожніми фурами, які їдуть по товари критичної важливості.

"Вони змушені чекати в більш ніж 15-ти кілометровій черзі для порожніх вантажівок на пункті пропуску "Нижанковичі — Мальховіце", де призупинено реєстрацію в "єЧергу". Тобто водії буквально живуть на дорозі без нормальних умов", — наголосив Сергій Деркач.

Зазначимо, що станом на ранок понеділка, 19 лютого, заблокованими залишаються шість із дев'яти пунктів пропуску на польсько-українському кордоні. Це:

"Ягодин";

"Устилуг";

"Угринів";

"Рава-Руська";

"Шегині";

"Краковець".

На них сукупно в чергах перебувають 2,9 тисячі вантажівок.

Нагадаємо, із 9 лютого в Польщі триває 30-денний страйк, який організували польські перевізники. А вже 20 числа, як заявили в польській незалежній профспілці "Солідарність", до перевізників приєднаються й фермери, які обіцяють повністю зупинити роботу всіх пунктів пропуску на польсько-українському кордоні.

"Будуть заблоковані не тільки прикордонні переходи, а й вузли зв'язку та під'їзди до перевантажувальних залізничних станцій і морських портів", — ідеться в заяві профспілки.

Причина польської блокади — неефективна аграрна політика ЄС. На думку політолога Валентина Гладких, організації варто було б переглянути правила, які зараз діють в аграрному секторі ЄС.

Раніше Фокус розповідав, яких збитків зазнають українські компанії, які через блокаду кордону втратили можливість ввозити й вивозити товари. Також голова податкового комітету Верховної Ради України Данило Гетманцев 16 лютого заявив, що через повну блокаду українсько-польського кордону бюджет нашої країни недоотримає понад 7 мільярдів гривень надходжень.