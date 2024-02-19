Деяким громадянам двічі піднімуть пенсії: кому та наскільки

Попередньо в березні відбудеться індексація пенсій за коефіцієнтом 13%. Тоді як у квітні очікується зростання мінімальної заробітної плати до 8 тисяч гривень.

На початку березня відбудеться індексація пенсій, тому зростуть виплати українців. Проте деякі громадяни отримають подвійне підвищення. Про це повідомило видання "24 Канал".

У кого з пенсіонерів виплати зростуть двічі

Громадяни, що досягли 65-річного віку та мають повний страховий стаж, а саме 30 років для жінок і 35 років для чоловіків, можуть отримати два підвищення виплат у березні та квітні. Зокрема, розмір пенсійних виплат таких українців повинен становити мінімум 40% від мінімальної зарплати. У січні виплати пенсіонерів повинні були зрости через підвищення мінімалки, проте цей процес перенесли на березень.

У березні мінімальна пенсія таких громадян становитиме 2840 гривень. У квітні очікується ще одне зростання мінімальної заробітної платні до 8 тисяч гривень. У результаті пенсійні виплати становитимуть 3200 гривень.

Пенсіонери, кому не збільшать виплат під час індексації в березні

Попередньо, пенсії проіндексують за коефіцієнтом 13%. Проте є громадяни, яких не торкнеться підвищення пенсій. Ідеться про:

громадян, які отримують найбільші пенсії;

громадян, які вийшли на пенсію протягом останніх трьох років;

громадян, які отримують виплати, менші за мінімальні.

Проте громадяни, чиї пенсійні виплати менші за мінімальні, отримають спеціальну надбавку для того, аби пенсія досягла розміру гарантованої пенсійної виплати. Доплату скасують після індексації, натомість вона буде компенсованою завдяки підвищенню в березні.

Нагадаємо, деякі пенсіонери можуть отримати щомісячну доплату в розмірі 944 гривні. Зокрема, це стосується тих громадян, яким виповнилося 90 років.

Раніше в Пенсійному фонді розповіли, що певним громадянам можуть зарахувати стаж за період, протягом якого ті не працювали. Для цього існують три умови.