Заробляють, попри все: в Україні мільйонерів стало на три тисячі більше

За словами голови податкового комітету Верховної Ради Данила Гетманцева, заплатили до бюджету 2,75 мільярда гривень після сплати податку на доходи фізосіб

За підсумками 2023 року українцями було подано 266 тисяч декларацій про майновий стан і доходи. Громадяни країни задекларували 147,92 мільярда гривень. Про це написав у своєму Telegram-каналі-каналі Данило Гетманцев, який очолює парламентський комітет із податків і фінансів.

За його даними, минулоріч кількість декларацій, у якій зазначалися доходи в один мільйон гривень і більше, збільшилася на 2 863. Такі декларації подали 12 374 особи. Мільйонери заплатили до бюджету 2,75 мільярда гривень після сплати податку на доходи фізосіб, і 526,5 мільйона гривень зі сплати військового збору.

Значну частину з усіх поданих декларацій — 112 тисяч, українці подавали, оскільки скористалися податковою знижкою. Сума податку на доходи фізичних осіб, що підлягає поверненню з бюджету, становить 444 мільйони гривень.

Загалом за результатами декларування доходів фізичними особами у 2023 році сплачено податку на доходи фізичних осіб — 4,53 мільярда гривень, військового збору — 946,09 мільйона гривень.

Реформа податкової системи в Україні: що може змінитися

Уже після війни український уряд може зважитися на масштабну реформу, після якої громадянам України доведеться платити більші податки. Як пояснив Данило Гетманцев, згідно з Національною стратегією доходів, в Україні може з'явитися прогресивна шкала оподаткування.

Якщо ти заробляєш більше, то маєш платити більше. Це більш справедливий підхід, тому що економічна цінність однієї гривні в доході в 7 тисяч гривень і в доході в 7 мільйонів гривень абсолютно різна", — розповів він.

Очікується, що до появи нової податкової системи в Україні має відбутися реформа податкових і митних органів.

Раніше Фокус розповідав про топчиновників, яким вдається заробляти мільйони під час повномасштабної війни. Ще Фокус розбирався, як заробляли чиновники в ОВА і керівники обласних ТЦК за час великої війни.