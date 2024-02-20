Мінфін назвав країни та організації, які надали Україні найбільшу фінансову допомогу (фото)

Витрати на обслуговування кредитних коштів, отриманих від Євросоюзу, відшкодовуються самим ЄС.

У 2023 році найбільшу фінансову допомогу Україні надали ціла низка країн, серед яких європейські, США та Японія. Про це повідомило Міністерство фінансів України на офіційному сайті.

Як зазначається у релізі відомства, Україна отримала зовнішнє фінансування на загальну суму 42,5 мільярда доларів, при цьому найбільшими донорами стали США, Японія, Норвегія, ЄС та МВФ.

Крім того, грантову допомогу надали Німеччина, Іспанія, Фінляндія, Швейцарія, Ірландія, Бельгія та Ісландія.

Фото: Мінфін

Було також залучено довгострокове пільгове кредитне фінансування загальною сумою 30,9 мільярда доларів, зокрема від:

ЄС — 19,5 мільярда доларів;

МВФ — 4,5 мільярда доларів;

Японії — 3,4 мільярда доларів;

Канади — 1,8 мільярда доларів;

Великобританії — 1 мільярд доларів;

Світового банку — 660 мільйонів доларів;

Іспанії — 50 мільйонів доларів.

Щодо допомоги ЄС

Кошти від ЄС були залучені в межах макрофінансової допомоги. Кредити в межах програм макрофінансової допомоги ЄС мають 35-річний строк погашення, включно з 10-річним пільговим періодом.

А от витрати на їх обслуговування відшкодовуються ЄС.

Нагадаємо, з кінця 2022 року в Україні працює загальна банківська мережа — Power Banking, до якої увійшли системні банки. Передбачається, що ці фінустанови надаватимуть клієнтам різні послуги, якщо виникатимуть критичні ситуації. Також нагадаємо, що НБУ запровадив тимчасову можливість безготівкового обміну коштів клієнтів фінустанов у російських або білоруських рублях.