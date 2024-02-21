Індексація пенсій у березні: кому збільшать виплати майже на 1600 гривень

Збільшену пенсію отримають пенсіонери, які сплачували страхові внески, військові, чорнобильці з інвалідністю, і ті, хто отримує страхові виплати потерпілих від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання.

В Україні планують провести індексацію пенсій 2024-го року з коефіцієнтом 1,079. Мінімальний розмір підвищення буде складати 100 гривень, максимальний – 1 577 гривень. Відповідний проєкт постанови Кабінету міністрів опублікували для обговорення на сайті Федерації профспілок України.

"Установити, що з 1 березня 2024 року перерахунок пенсій проводиться із застосуванням коефіцієнта збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який враховується для обчислення пенсії, у розмірі 1,079", — йдеться в проєкті.

Індексація на 7,9% стосується пенсій, які були призначені до 2021 року. Рівень підвищення пенсій, призначених у 2021-2023 роках, становитиме 100 гривень.

З 1-го березня будуть проіндексовані пенсіонери, які сплачували страхові внески, а також військові, чорнобильці з інвалідністю, ті, хто отримує страхові виплати потерпілим від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання.

Вже з 1-го липня проіндексують пенсії державним службовцям, працівникам органів місцевого самоврядування, депутатам і науковцям.

Ця індексація має зрівняти виплати громадян, які вийшли на пенсію у різний час. Середня пенсія повинна підвищитись до шести тисяч гривень.

Підвищення мінімальних виплат

Кабінет міністрів пропонує з 1-го березня 2024 року підвищити мінімальну пенсійну виплату наступним чином:

одержувачам мінімальної пенсійної виплати у розмірі (пенсіонери з малим страховим стажем) — з 2 520 грн до 2 720 гривень;

пенсіонерам у віці до 70 років зі стажем 30/35 відповідно у жінок/чоловіків — з 2 760 гривень до 2 980 гривень;

пенсіонерам, які не працюють, у віці від 65 до 70 років зі стажем 30/35 відповідно у жінок/чоловіків, пенсіонерам у віці понад 80 років зі стажем 20/25 відповідно у жінок/чоловіків, 40% від мінімальної заробітної плати станом на 1 березня 2023 року — з 3 120 гривень до 3 370 гривень,

пенсіонерам у віці понад 70 років зі стажем 30/35 відповідно у жінок/чоловіків — з 3 000 гривень до 3 240 гривень.

Якщо в осіб, яким виповнилося 70 років і більше, страховий стаж становить менше ніж 35 років у чоловіків і менше ніж 30 років у жінок, доплата до пенсії встановлюється в розмірі, пропорційному до наявного страхового стажу, виходячи з розміру 3 240 гривень.

При цьому розмір пенсійної виплати за наявності страхового стажу не менше ніж 25 років у чоловіків і не менше ніж 20 років у жінок із числа осіб, яким виповнилося 80 років і більше, не може бути меншим, ніж 3 370 грн, а в осіб у віці від 75 до 80 років не може бути меншим, ніж 3 240 гривень.

Крім того документ пропонує:

здійснити щорічний автоматичний перерахунок пенсій пенсіонерам, які не працюють;

забезпечити перерахунок пенсій і щомісячних страхових виплат у зв’язку з індексацією за матеріалами справ.

Нагадаємо, мінімальна пенсія в Україні зросла з 1 січня 2024 року. Це пов’язано зі збільшенням прожиткового мінімуму, який Кабінет міністрів України заклав у держбюджеті на 2024 рік. Відтак мінімальна пенсія складає 2361 грн.

Кошти на пенсійні виплати уряд планує брати із надходжень від іноземних партнерів. Зокрема, виплачувати пенсії вчасно допоможе програма Ukraine Facility від ЄС на 50 млрд євро, 18 мільярдів з яких Україна отримає протягом 2024 року.