Нацбанк посилив правила купівлі валюти: що змінилося з 21 лютого

У Національному банку зазначають, що нові зміни допоможуть зберегти стійкість валютного ринку.

З 21 лютого 2024 року Національний банк України (НБУ) провів оптимізацію для деяких валютних обмежень. Рішення центрального банку спрямовані на запобігання відтоку капіталу та на захист міжнародних резервів нашої країни. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Як зазначається, з 21 лютого 2024 року на валютному ринку зміняться правила купівлі валюти бізнесом і розрахунки за експортними операціями.

Купівля валюти бізнесом

Зараз для розрахунків в іноземній валюті бізнесу доводиться використовувати наявну валюту, а потім, якщо потрібно, купувати її на українському валютному ринку України. Також підприємства проводять валютні операції на умовах"своп" з купівлі-продажу іноземної валюти, якщо в рамках першої частини угоди банк купує у клієнта іноземну валюту.

Тому, щоб відповідні операції не були використані для обходу чинних валютних обмежень, центральний банк уточнив умови купівлі валюти підприємствами. Так, з 21 лютого під час купівлі валюти бізнесом українські банки враховуватимуть не тільки кошти в іноземній валюті, що розміщені на поточних і депозитних рахунках клієнта, а й інформацію про чинні валютні операції клієнта з банками на умовах "своп".

З цією метою на дату купівлі іноземної валюти юридичні особи повідомлятимуть банку інформацію про продану ними валюту за першою частиною валютних операцій на умовах "своп" (валюта, строк угоди) за незавершеними угодами з банками. Деталі будуть разом із даними про наявні кошти в іноземній валюті на поточних і депозитних рахунках.

Строки розрахунків за експортними операціями

Банки України й надалі дотримуватимуться норми, у межах якої вони можуть завершити валютний нагляд за дотриманням резидентами граничних строків розрахунків за експортними операціями після зарахування на поточний рахунок резидента в банку грошових коштів, що надійшли від нерезидента за товар, якщо ці кошти надійшли з-за кордону.

Але в НБУ хочуть, щоб в Україну поверталося ще більше валютної виручки після експорту товару, тому держрегулятор уточнив особливості валютного нагляду над фінансовими установами. Так, з 21 лютого банкам дозволили відмовлятися від валютного нагляду за відповідними операціями за умови, якщо кошти від нерезидента надійшли в іноземній валюті. Перекази в гривнях не будуть підставою для завершення валютного нагляду банком.

Нагадаємо, 7 лютого Нацбанк дозволив населенню здійснювати безготівковий обмін коштів у російських і білоруських рублях. Дозвіл діятиме до кінця 2024 року. Також Фокус розповідав про плани Нацбанку щодо подальшого скасування валютних обмежень в Україні.