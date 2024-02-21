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Посли ЄС затвердили 13-й пакет санкцій проти Росії: подробиці

Тетяна Зарембо
Фото: Euronews | 13-й пакет санкцій ЄС проти Росії дістав схвалення послів країн Євросоюзу

За словами журналіста Рікарда Йозвяка, Угорщина знову хотіла виключити із санкційного списку низку осіб, але їй це не вдалося. Будапешт хотів запобігти введенню обмежень проти Алішера Усманова, В'ячеслава Кантора і Микити Мазепіна.

Європейський Союз погодив у середу, 21 лютого, новий пакет антиросійських санкцій. Про це заявлено на сторінці головування Бельгії в Раді ЄС, розміщеній у соцмережі Х.

"Посли ЄС щойно погодили принципово 13-й пакет санкцій у межах агресії Росії проти України. Цей пакет є одним із найширших, затверджених ЄС. Він пройде письмову процедуру і буде офіційно затверджений 24 лютого", — йдеться в повідомленні.

Трохи згодом президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн поінформувала про ухвалення нових обмежень для РФ і розкрила деякі деталі.

"Я вітаю угоду про наш 13-й пакет санкцій проти Росії. Ми повинні продовжувати знищувати військову машину Путіна. Маючи загалом список із майже 2000 юридичних і фізичних осіб, ми чинимо сильний тиск на Кремль, а також скорочуємо доступ Росії до безпілотників", — додала вона.

Як уточнив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, 13-й пакет, затверджений комітетом постійних представників країн-членів ЄС, є найповнішим з усіх ухвалених раніше.

"Посли ЄС щойно дали "зелене світло" 13-му пакету санкцій Євросоюзу проти РФ. Мають бути оприлюднені безпосередньо перед річницею на 24 лютого", — повідомив Йозвяк.

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Також, за словами Йозвяка, було схвалено окреме рішення про подовження ще на шість місяців санкцій щодо майже 2000 осіб і компаній із Росії та Білорусі. За його словами, Угорщина хотіла виключити із санкційного списку низку осіб, але їй це не вдалося. Йдеться про такі персони, як Алішер Усманов, В'ячеслав Кантор і Микита Мазепін.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 14 танкерів з російською нафтою не можуть доставити сировину в Індію через санкції. За інформацією агентства Bloomberg, танкери або зупинялися, або розверталися, або відключали обладнання, щоб приховати від систем цифрового стеження своє місце розташування.