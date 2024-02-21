На західному кордоні є зміни: водії українських фур обирають інші маршрути, — ДПСУ (відео)

За інформацією речника ДПСУ Андрія Демченка, польські протестувальники взагалі не пропускають вантажівки, які слідують з України в бік Польщі через ПП "Шегині — Медика" та "Ягодин — Дорогуськ".

Блокада шести пунктів пропуску на україно-польському кордоні триває і водночас наростає навантаження на ПП інших ділянок західного кордону України. Про це повідомив в ефірі телемарафону "Єдині новини" речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко.

Він зазначив, що водії українських вантажівок обирають альтернативу пунктам перетину на україно-польському кордоні — вони прямують на захід через Угорщину і Словаччину, тому й навантаження у цих пунктах пропуску теж збільшується. Загалом робота пунктів пропуску з іншими країнами, крім Польщі, відбувається у штатному режимі.

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"Якщо ще кілька тижнів тому черг не спостерігалося, то станом на ранок на території Словаччини навпроти пункту пропуску Ужгород — Вишнє-Нємецьке в чергах перебувають майже 600 вантажних транспортних засобів. На території Угорщини навпроти пункту пропуску Тиса (Чоп — Захонь. — Ред.) очікують на перетин кордону орієнтовно 750 транспортних засобів", — розповів Демченко.

При цьому він зазначив, що інтенсивність руху в цих пунктах пропуску відповідає пропускній спроможності кожного з них.

Ситуація на україно-польському кордоні на 21 лютого

Станом на ранок середи, 21 лютого, сукупно на цих шести напрямках на території Польщі в бік України очікували перетину кордону приблизно 2500 вантажівок, найбільше — навпроти "Краківця", "Ягодин" та "Рави-Руської".

Актуальна інформація станом на 13:20 21 лютого щодо в’їзду в Україну представлена на сайті "єЧерга".

Фото: Скріншот

Щодо виїзду з України — інформація представлена Західним регіональним управлінням ДПСУ станом на 12:00 21 лютого.

Фото: Скріншот

Станом на зараз для легкових автомобілів та автобусів рух вільний в обох напрямках, а вантажівки польські протестувальники пропускають на різних напрямках по одній або 2-3 вантажівки за годину в обох напрямках.

"Єдина відмінність — вони взагалі не пропускають вантажні транспортні засоби, які слідують з України в бік Польщі через ПП "Шегині — Медика" та "Ягодин — Дорогуськ", — зауважив речник ДПСУ.

Нагадаємо, що 20 лютого поляки посилили блокаду на кордоні з Україною. Учасники протестів перекрили залізничні колії біля пункту пропуску "Медика — Шегині", а також розкрили вантажний вагон і висипали на землю українське зерно. За інформацією "Укрзалізниці", агропродукцію мали доправити до Німеччини транзитом через Польщу. Водночас міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков заявив, що протестувальники знищили чотири тонни зерна.