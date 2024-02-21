"Під впливом російських агентів": у МЗС Польщі відреагували на провокації на кордоні

На думку польського дипломатичного відомства, нинішнє становище фермерів є результатом агресії Кремля і в цьому вочевидь немає провини України.

На кордоні Польщі з Україною тривають протести фермерів і перевізників. Іноді учасники мітингів дозволяли собі висловлювати пропутінські гасла. У Міністерстві закордонних справ Польщі зробили заяву з цього приводу.

У відомстві заявили, що вони з глибоким занепокоєнням відзначають появу на протестах антиукраїнських заяв, а також плакатів, тексти яких прославляють російського президента Володимира Путіна, який практично два роки тому розв'язав повномасштабну війну проти сусідньої держави.

"Такі дії виставляють у поганому світлі Польщу, країну, яка першою надала допомогу Україні, і поляків, які прийняли українських біженців. Важливо зазначити, що вони також дискредитують самих організаторів протестів. Ми вважаємо, що це спроба екстремістських і безвідповідальних груп, можливо, під впливом російських агентів, захопити сільськогосподарський протестний рух", — ідеться в повідомленні.

Організаторів протестів у польському Міністерстві закордонних справ закликали виключити зі свого руху низку ініціаторів подібних акцій, які влаштовують провокації. Такий крок, додають у дипломатичному відомстві, був би правильним.

"Нинішнє становище польських фермерів — це результат агресії Володимира Путіна проти України та дезорганізації світової економіки, а не те, що українці захищаються від агресії", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 20 лютого повідомлялося, що один із польських фермерів виїхав на протести з прапором СРСР і плакатом, текст якого закликав Володимира Путіна розібратися не тільки з Україною, а й із Брюсселем та урядом Польщі. Пізніше поліції вдалося затримати його.