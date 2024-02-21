Українське м'ясо оцінили в Європі: як виробники завойовують закордонний ринок

За інформацією наукового центру "Інститут аграрної економіки", у 2024 році м'ясо птиці залишиться визначальним продуктом у структурі поставок м'яса українського виробництва на зовнішні ринки.

Українські виробники м'яса дедалі активніше експортують свою продукцію в різні країни Європейського Союзу. Як свідчать дані Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", частка країн ЄС у загальному обсязі експорту українського м'яса збільшилася до 46% за підсумками 2023 року.

Зазначається, що минулого року змінилися країни-імпортери українського м'яса. Так, наприклад, серед країн тепер немає африканських держав, кажуть фахівці.

При цьому Нідерланди, які протягом 2017-2019 років були найбільшими імпортерами українського м'яса і 2022 року повернули собі лідерство, нарощують обсяги закупівель. У 2023 році ця країна закупила в Україні близько третини (29,4%) експорту м'ясопродукції на 262 мільйони доларів.

Саудівська Аравія хоч і знизила вартісні обсяги закупівель м'яса, посідає друге місце серед найбільших імпортерів із часткою в 15,6%. Цю близькосхідну країну Україна продає лише м'ясо птиці. Минулого року обсяги поставок українського м'яса на ринок становили 69 тисяч тонн на суму в 139 мільйонів доларів.

Значні частки також:

у Словаччини — 11,7%;

у Китаю — 5,6%;

у Туреччини — 3,4%;

в ОАЕ — 3,4%;

в Азербайджану — 3,4%;

у Молдови — 3,1%.

Як зазначають фахівці Інституту, загалом ці країни принесли Україні понад 3/4 доходів від продажів м'яса на глобальному ринку.

Загалом у 2023 році Україна скоротила виручку від експорту м'яса та субпродуктів на 4% — до 892 мільйонів доларів. Загальні обсяги експорту м'яса птиці збільшилися на 3% — до 425 тисячі тонн торік. Але вартість реалізації скоротилася на 6%, склавши 800 мільйонів доларів.

"У 2024 році м'ясо птиці залишиться визначальним продуктом у структурі поставок м'яса українського виробництва на зовнішні ринки, яке за відносно стабільних умов доповнюватиметься замороженою яловичиною", — наголошують в Інституті.

Тим часом польські фермери протестують на кордоні з Україною — висипали зерно з вагонів і частково заблокували рух транспорту. Фокус зібрав усе, що відомо про нове загострення на кордоні з Польщею.

Також нагадаємо, що за даними Міністерства економіки України, у 2023 році надходження від експорту виявилися найнижчими за останнє десятиліття. Причина: проблеми з логістикою через повномасштабну війну з РФ.