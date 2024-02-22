Сертифікат "єВідновлення" дозволили використовувати у програмі іпотеки "єОселя": деталі

Як пояснила голова комітету Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк, власники зруйнованого під час війни з РФ житла отримають більше можливостей, щоби купити нове житло.

Верховна Рада України 22 лютого 2024 року підтримала у другому читанні законопроєкт №10208 та дозволила українцям, які втратили житло під час повномасштабної війни з Росією використати житловий сертифікат "єВідновлення", щоби купити житло за програмою "єОселя".

Як пояснила у своєму Telegram-каналі очільниця комітету Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк, держава надала громадянам ще більше можливостей для того, щоби придбати нове житло.

"Якщо вартість обраної ними нової домівки вища, ніж сума, передбачена житловим сертифікатом єВідновлення, вони можуть отримати решту суми за рахунок коштів державного іпотечного кредитування єОселя, скористатись яким можна як на первинному, так і на вторинному ринку", – пояснила вона.

За її словами, станом на 22 лютого житловим сертифікатом "єВідновлення" скористалися небагато громадян. Так, на первинному ринку було реалізовано лише 14 таких сертифікатів.

Водночас міністр цифрової трансформації Михайло Федоров пояснив, як саме українці зможуть реалізувати житловий сертифікат в програмі "єОселя".

"Наприклад, ви отримали житловий сертифікат єВідновлення за знищене житло на два мільйони гривень. Але квартира, яку ви хочете придбати, коштує три мільйони гривень. Раніше людям довелося б або доплачувати з власної кишені, або обирати дешевшу квартиру. Але Тепер можна частину суми угоди можна покрити сертифікатом "єВідновлення", а на решту — оформити кредит за державною програмою "єОселя", — зазначив чиновник.

Як спростили процедуру припинення права власності на знищене житло

Зараз, щоби припинити право власності на знищений об'єкт нерухомості, громадянам достатньо отримати витяг з Реєстру пошкодженого та знищеного майна. Цей документ видають нотаріуси або представники місцевих рад.

До слова, припинити право власності на знищене житло важливо до отримання житлового сертифіката і бронювання коштів, укладання купівлі-продажу.

Зауважимо, що в межах програми "єОселя", яка запрацювала у жовтні 2022 року, держава видає кредити на житло як представникам окремих професій, так і громадянам, які не мають власного житла або ж хочуть поліпшити умови проживання.

Детально про програму "єОселя" Фокус писав 25 липня у своєму матеріалі "Кредити для військових і вчителів. Як купити квартиру за державною програмою "єОселя".