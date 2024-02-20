Українцям спростили реалізацію житлового сертифіката "єВідновлення": що змінилося

Як пояснили у Верховній Раді, українцям відтепер не потрібно збирати пакет документів для того, аби реалізувати житловий сертифікат "єВідновлення".

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Громадянам України, які забронювали житловий сертифікат в рамках програми "єВідновлення", спростили процедуру припинення права власності на житловий об'єкт, який був знищений під час бойових дій проти російських окупантів. Про це 20 лютого написала у своєму Telegram-каналі голова комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.

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За її словами відтепер, щоби припинити право власності на знищений об’єкт нерухомості, українцям достатньо витягу з Реєстру пошкодженого та знищеного майна.Цей документ видають нотаріуси або представники місцевих рад на територіях, де розташовувався знищений об'єкт нерухомості. Раніше, щоби анулювати право власності, громадянам доводилося збирати пакет документів: правовстановлюючих і підтверджуючих факт знищення.

"Цей крок суттєво спростить процедуру реалізації житлових сертифікатів, оскільки після бронювання коштів по сертифікату громадяни мають протягом 30 днів припинити право власності на знищене житло та оформити угоду купівлі-продажу", — пояснила вона.

За інформацією Шуляк, станом на 20 лютого, українці вже використали 813 сертифікатів на суму в 1,7 мільярда гривень. Ще 269 українських родин забронювали кошти, щоби згодом придбати нову домівку.

Загалом у 2024 році держава планує опрацювати приблизно 300 тисяч заяв на компенсацію за пошкоджене або зруйноване в результаті російської збройної агресії житло Станом на зараз громадяни подали майже 85 тисяч заяв за обома видами компенсації:

на ремонт пошкодженого житла;

на купівлю нової нерухомості замість зруйнованої.

Наразі держава встигла опрацювати 65 тисяч заяв від українців.

Як отримати житловий сертифікат

Для цього громадянам потрібно:

подати в "Дії", через ЦНАП або через нотаріуса інформацію про зруйноване житло та заяву на компенсацію;

далі комісія від органів місцевого самоврядування прибуде на місце, аби обстежити вказане житло. Візит відбудеться впродовж 30 днів після подання заяви;

відкрити рахунок в одному з банків-партнерів ("ПриватБанк", Monobank, ПУМБ, "Ощадбанк", Sense Bank, "Райффайзен Банк" та ін.);

дочекатися рішення комісії, у якому зазначать суму компенсації або житловий сертифікат у "Дії";

отримавши житловий сертифікат, потрібно обрати нове житло, після чого забронювати в "Дії" необхідну суму;

після цього, але до укладання договору про купівлю-продаж, варто відмовитися від права власності на зруйноване житло. Зробити це можна самостійно або ж звернутися за допомогою до нотаріуса та реєстратора у ЦНАПі;

після підписання угоди купівлі-продажу, кошти надійдуть продавцю. Це означатиме, що житловий сертифікат заявника було реалізовано.

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Фокус вже розповідав, що з 26 січня власники зруйнованих унаслідок російської збройної агресії приватних будинків зможуть подавати заявки, щоб отримати компенсацію в межах "єВідновлення" та збудувати житло на старій ділянці. Також у січні стало відомо, що Кабмін вирішив обмежити площі знищеного житла, за яким сплачуватиметься компенсація. Відтепер вона покриватиме такі площі знищеного житла: не більше 150 кв. м для квартири та не більше 200 кв. м для будинку садибного типу, садового або дачного будинку.