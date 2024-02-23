ЄС ухвалив 13-й пакет санкції проти РФ, застосувавши обмеження щодо військового сектору

ЄС також запровадив додаткові обмеження на експорт електричних трансформаторів, компонентів для виробництва та розробки безпілотників.

Європейський Союз ухвалив 13-й пакет санкцій проти Росії, до якого увійшли 88 юридичних осіб та 106 фізичних осіб. Про це йдеться у пресрелізі Ради ЄС.

До списку потрапили юридичні та фізичні особи, які мають відношення, зокрема, до оборонного та військового секторів. Ці компанії та люди беруть участь у постачанні зброї з КНДР на територію Росії, сприяють депортації та переховуванню українських дітей.

Обмежувальні заходи ЄС загалом стосуються дій, які підривають або загрожують територіальній цілісності, незалежності та суверенітету української держави, зараз поширюються на понад 2000 юридичних та фізичних осіб. Компаніям та громадянам ЄС заборонено надавати їм кошти, зазначені особи підлягають замороженню активів. Фізичні особи також підпадають під заборону на в’їзд, яка забороняє їм в’їзд або транзит через територію країн ЄС.

Загалом до переліку тих, хто безпосередньо підтримує військово-промисловий комплекс Росії, Рада ЄС додала 27 нових суб’єктів. Вони підпадають під жорсткіші експортні обмеження щодо технологій та товарів подвійного призначення. Це також стосується тих, які допомагають технологічному вдосконаленню російського сектору безпеки та оборони.

Рада ЄС додала Велику Британію до списку країн-партнерів, які запроваджують санкції щодо імпорту сталі та чавуну з Росії. Окрім цього ЄС запровадив додаткові обмеження на експорт електричних трансформаторів, компонентів для виробництва та розробки безпілотників.

Нагадаємо, 15 лютого Bloomberg повідомило, що російська нафта потрапляє до США через Багамські острови. Журналісти зазначили, що завод в американському штаті Делавер імпортував російську нафту, що перебувала з 2022 року на Багамських островах. Її попередньо змішали з іншою нафтою, а тому угода не порушила санкції.