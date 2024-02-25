Комуналка в Україні: як правильно передати показники лічильників онлайн
Щомісяця до 28 числа варто передавати показники лічильників холодної та гарячої води, а газового лічильника — з 1 по 5 число кожного місяця.
Українським споживачам необхідно платити за електроенергію, воду, газ та щомісяця передавати показники лічильників. "24 канал" розповів, коли і як потрібно їх передавати.
Відповідні показання можна вносити в режимі онлайн. Щомісяця до 28 числа варто передавати показники лічильників холодної та гарячої води. Є можливість це зробити у відповідні способи:
- На сайті;
- В особистому кабінеті;
- За допомогою Viber-бота;
- У додатку за допомогою Telegram-бота;
- За номером контакт-центру (044) 202-0202.
Відомо також, як подати показники електролічильника. Їх варто вказувати до 4 числа кожного місяця. Зробити це можна наступним чином:
- Через чат-бот (Viber, Facebook Messenger, Telegram);
- Зателефонувати до кол-центру ОСР;
- Через сайт ОСР (через особистий кабінет);
- Іншим способом, передбаченим ОСР.
Показники газового лічильника українці також повинні подавати з 1 по 5 число. Їх можна передати у наступний спосіб:
- На сайті облгазу.
- Зателефонувати в контакт-центр облгазу;
- у чат-боті облгазу;
- Передавати оператору ГРМ (облгазу).
Українські споживачі також повинні сплачувати за транспортування газу. Тариф фіксований і не залежить від кількості спожитого газу.
Нагадаємо, у вересні "Нафтогаз" пояснив, чому українцям потрібно передати показники лічильників до 5 жовтня. Показники лічильника, як зазначили у компанії, можна передати онлайн за допомогою п'яти способів.