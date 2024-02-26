Зарплати і пенсії в Україні: чи будуть затримки з виплатами у 2024 році

За словами міністра фінансів Сергія Марченка, забезпечувати своєчасну виплату зарплат і пенсій громадянам Україна зможе до кінця першого півріччя 2024 року.

Ще наприкінці 2023 року в уряді попереджали, про можливе припинення виплат пенсій і зарплат на тлі відсутності зовнішнього фінансування. Однак станом на лютий 2024 року всі соціальні виплати українцям нараховують вчасно і в повному обсязі, але ситуація може змінитися в другому півріччі. Про це в ефірі телемарафону сказав міністр фінансів Сергій Марченко.

За його словами, в уряді вже зараз думають, як профінансувати бюджетний дефіцит. Але поки що ця проблема не стосується пересічних українців, зокрема й тих, хто отримує зарплату з бюджету.

"Певна нестача коштів відчувається вже зараз, але її поки що не відчувають громадяни України. Ми знаходимо ресурси для того, щоб перекрити ці потреби", — пояснив він.

Однак Марченко наголосив, що для України дуже важливо отримати фінансову допомогу від партнерів, інакше — бюджетні проблеми стануть відчутними вже для всіх. Виплачувати зарплати та покривати соціальні видатки з державного бюджету уряд зможе до кінця першого півріччя. Тут допоможуть кошти від ЄС, які уряд має отримати в березні.

"Я думаю, що безболісно ми можемо пройти перше півріччя, тому що бачимо, що є вже чіткі розрахунки на європейську допомогу. Також ми зробили все необхідне для того, щоб отримати допомогу від Світового банку. Тобто ці кошти дозволять нам протриматися", — розповів Сергій Марченко.

Міністр прогнозує, що в разі відсутності фінансової підтримки, насамперед від США, важким для українців буде друге півріччя. У цей період і можуть виникнути затримки із зарплатами, несвоєчасна виплата пенсій і соцвиплат.

Нагадаємо, на початку лютого 2024 року Європейська рада підтримала план за так званою програмою Ukraine Facility з надання Україні економічної допомоги, розмір якої становить 50 мільярдів євро. Реалізація коштів відбуватиметься за трьома компонентами, пояснила раніше міністерка економіки Юлія Свириденко. Наприклад

пряма підтримка бюджету — 39 мільярдів євро;

євро; спеціальний інвестиційний інструмент для покриття ризиків у пріоритетних секторах — 8 мільярдів євро;

євро; технічна підтримка та покриття відсотків за кредитами в рамках програми — 3 мільярди євро.

Зазначимо також, що на тлі відсутності зовнішньої допомоги, український уряд уже запустив "план Б". Так, Мінфін працює над тим, щоб максимально наближати авансову сплату дивідендів, збільшити обсяг запозичень і реалізувати інші заходи на січень-лютий.