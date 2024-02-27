Індексація пенсій з 1 березня: чи вистачить грошей, аби підвищити виплати пенсіонерам

Фінансова підтримка з боку міжнародних партнерів є вкрай важливою для економічної стабільності України під час війни, однак виплату пенсій країна забезпечує завдяки внутрішнім надходженням до держбюджету.

В українському бюджеті запроєктовані кошти на індексацію пенсій з 1 березня 2024 року попри те, що Україна наразі не отримала фінансову підтримку з боку міжнародних партнерів, зокрема від США. Про це сказала в ефірі телемарафону 26 лютого пані міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

За її словами, після індексації пенсійні видатки з державного бюджету зростуть, у середньому, на три мільярди гривень щомісяця. Але держава зможе забезпечити фінансування пенсій у повному обсязі.

"Ми повинні пам'ятати, що базово ми отримуємо внески до Пенсійного фонду України (ПФУ) з відрахувань Єдиного соціального внеску (ЄСВ). Тож чим краще відновлюється наша економіка, чим більше у нас людей працюють "в білу" та сплачують єдині соціальні внески — тим краще наповнюється наш Пенсійний фонд, а ми маємо можливість збільшувати наші пенсійні видатки та підвищувати пенсію", — пояснила Жолнович.

Вона пояснила, що крім усієї допомоги від міжнародних партнерів, на яку розраховує Україна, насправді основа доходу пенсій — громадяни, платники податків, військові, які сплачують ЄСВ.

"Це є базові надходження і ми впевнені, що нам їх на найближчі місяці точно вистачить", — підкреслила пані міністр соціальної політики.

Кому проіндексують пенсії

26 лютого Кабмін України затвердив постанову, відповідно до якої з 1 березня пенсії проіндексують для:

9,5 млн "цивільних" пенсіонерів, яким пенсію призначено на загальних підставах;

яким пенсію призначено на загальних підставах; 596 тис. пенсіонерів силових відомств;

97,8 тис. осіб, які отримують пенсію по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Також цього року влада проіндексує найнижчі пенсії.

Прогнозується, що середній рівень зростання пенсій після індексації – 322 гривні, розмір середньої пенсії в Україні зросте з 5 395 гривень до 5 717.

Індексація пенсій: кому не підвищать виплати

Раніше пані міністр соціальної політики розповіла, що не зміняться виплати у пенсіонерів, які:

отримують найвищі пенсії;

мають пенсію меншу за мінімальну;

вийшли на пенсію в останні три роки.

Нагадаємо, міністр фінансів Сергій Марченко нещодавно сказав, що без фінансової допомоги від партнерів Україні вдасться своєчасно виплачувати зарплати та пенсії лише впродовж першого півріччя 2024 року. Також у Пенсійному фонді раніше пояснили, як громадянам зарахувати стаж за період, коли вони не працювали.