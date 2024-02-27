"Спонукатиме до переговорів": у США закликали знайти спосіб використання заморожених активів РФ

Європейський Союз, країни G7 і Австралія заморозили близько 260 мільярдів євро (282 мільярди доларів) у формі цінних паперів і готівки, до того ж більш ніж дві третини з них — саме в ЄС.

Міністерка фінансів США Джанет Єллен закликала найбільші розвинені економіки світу знайти спосіб "розблокувати вартість" знерухомлених російських активів, щоб допомогти зміцнити захист України від вторгнення Росії та для довгострокової реконструкції після війни. Про це повідомляє Bloomberg.

Вона зазначила, що існують вагомі міжнародні закони, економічні та моральні аргументи для просування вперед. Для цього, за її словами, існують усі підстави.

"Велика сімка" повинна працювати разом, щоб вивчити низку запропонованих підходів", — пояснила вона.

Її коментарі прозвучали в той момент, коли країни "Великої сімки" обговорюють, що робити із суверенними активами, які були заморожені на початку вторгнення. Потреби України у фінансуванні залишаються стабільно високими, а війна триває вже третій рік без жодних ознак до припинення.

Європейський Союз, країни G7 і Австралія заморозили близько 260 мільярдів євро (282 мільярди доларів) у формі цінних паперів і готівки, до того ж понад дві третини з них — у ЄС. Усі сторони погоджуються, що ці кошти повинні залишатися закритими для Росії, якщо вона не погодиться допомогти у відбудові України, але вони розходяться щодо законності повного захоплення активів.

"Розблокування активів для допомоги Україні було б вирішальною відповіддю на безпрецедентну загрозу Росії глобальній стабільності", — сказала Єллен.

Керівниця американського Мінфіну додала, що такі рішення дозволять зрозуміти, що Росія не може виграти, продовжуючи війну. Це нібито може спонукати російську владу до переговорів і підписання справедливого миру з Україною.

Нагадаємо, 21 лютого агенція Bloomberg повідомила, що група експертів із міжнародного права схвалила арешт "заморожених" російських активів. Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила на полях Мюнхенської безпекової конференції, що для "стратегії виходу" союзникам слід поглянути на реєстр воєнних злочинів і збитків, заподіяних Росією Україні, і конфіскувати еквівалентну вартість.