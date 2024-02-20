"Не означає, що отримаємо мільярди": як заробляє Україна з конфіскованих активів РФ

В Україні мало не щотижня звітують про арешт компаній і рахунків росіян. Однак доходи з відібраного майна, як пояснив міністр юстиції Денис Малюська, наша країна почне отримувати лише у середньо- і довгостроковій перспективі.

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Українська влада з початком повномасштабного вторгнення ВС РФ, в рамках санкцій запустила механізм конфіскації у росіян активів, які розташовувалися на території нашої держави. Ідея виявилася актуальною, оскільки Москва навряд погодиться виплачувати Києву репарації за завдані збитки під час війни. Тим часом вилучені кошти український уряд спрямовує у фонд ліквідації наслідків збройної агресії, однак конфіскація активів наразі не дуже збагатила український бюджет. Про це в інтерв'ю виданню "Укрінформ" розповів міністр юстиції Денис Малюська.

Конфіскація російських активів в Україні

Він пояснив, що українська держава отримала певну готівкову суму після конфіскації російських активів. Це кошти, які зберігалися на рахунках окремих підприємств. Втім, як зауважив міністр, не можна говорити, що це "космічні суми", оскільки усі ці об’єкти складні, тож дохід можна буде отримати "у середньо- і довгостроковій перспективі".

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"Але, знову ж таки, якщо говорити про безпеку та обмеження впливу росіян на економіку країни, з погляду кращих практик санкційного механізму і з погляду майбутніх довгострокових результатів, як-то приватизація вилучених активів, – цей механізм працює, він активний, і вже чимало російських груп, олігархів, депутатів свої активи на території України втратили", — пояснив міністр.

Малюська також розповів, що українська влада й не сподівалася отримати значну суму коштів після конфіскації російських активів. Цю ідею потрібно було реалізувати для того, щоби показати міжнародним партнерам, що наша країна – на передовій застосування санкцій. Також конфіскація допомогла позбавитися впливу росіян на українську економіку.

"Відповідно, ми вже говоримо про те, що десятки справ розглянуті, величезна купа активів передані в управління Фонду держмайна або в дохід держави, як грошові активи, так і окремі підприємства, торгові центри. Тобто масив активів досить великий, інша справа, що фінансовий результат від цих операцій – він досить віддалений, тобто, це не означає, що в результаті цих процесів ми отримаємо завтра готівкою мільярди", — зазначив міністр.

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Станом на травень 2023 року до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії надійшло 61,7 мільярда гривень. Очільниця парламентського комітету з питань бюджету Роксолана Підласа зазначала, що в рамках примусового вилучення коштів держави-агресора Фонд отримав понад 25 мільярдів гривень, а ще понад 35 мільярдів — це 50% прибутку Національного банку України за підсумками 2022 року.

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Нагадаємо, що на початку лютого стало відомо, що Україна націоналізує нафтогазові активи підсанкційного російського олігарха Едуарда Худайнатова на пів мільярда гривень.

Також 7 лютого повідомлялося, що український уряд вирішив повернути активи радянської спадщини, які опинилися за кордоном та були привласнені Росією.