Припинили виплату пенсії при виїзді за кордон: що говорять правозахисники

Українці, які виїздять за кордон на постійне місце проживання, можуть отримати пенсійні виплати на пів року наперед, ідеться у відповідному Законі України.

Якщо український пенсіонер виїхав за кордон, то турбується, чи зберігається для нього виплата пенсії. Крім виїзду, існує ще низка випадків, при яких держава може скасувати виплати. Про особливості українського законодавства розповіли у Telegram-каналі правозахисного Благодійного фонду "Право на захист".

Правозахисники повідомили, що підстави про скасування виплати пенсії перелічені у статті 49 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". У законі вказано, що таке рішення приймається або на рівні територіального управління Пенсійного фонду, або через суд. Є випадки, коли подібні рішення можна скасувати.

Пенсії в Україні — чи скасовують при виїзді за кордон

У статті 49 перелічено підстави для скасування пенсії:

невірні відомості у наданих документах; "на весь час проживання пенсіонера за кордоном", — якщо немає відповідних угод між Україною та країною проживання; смерть пенсіонера; неотримання пенсії протягом шести місяців; "в інших випадках, передбачених законом".

Також у законі є стаття 51, у якій вказано: якщо пенсіонер виїздить за кордон "на постійне місце проживання", він має право отримати виплати за шість місяців наперед. Для цього йому потрібно звернутись з відповідною заявою до ПФУ.

На порталі "24 канал" назвали кілька випадків, "передбачених законом", за яких втрачаються виплати:

Пенсіонер може працевлаштуватись на посаду, аналогічній тій, з якої пішов на пенсію за вислугою років. Держава припиняє нарахування, якщо їх отримували діти, які втратили годувальника, — за умови завершення навчання. Виплати припиняються, якщо "пенсіонера не визнали особою з інвалідністю" внаслідок відновлення здоров'я (стаття 35 Закону).

Як поновити виплату пенсії

Територіальні відділення Пенсійного фонду можуть самостійно поновити виплати, якщо з'ясували помилку протягом 10 днів. При цьому громадянин може самостійно звернутись до відомства — відправити запит через електронний портал ПФУ.

Зазначимо, раніше Фокус розповідав про індексацію пенсійних виплат, яку можна очікувати у березні 2024 року. Перерахунок відбудеться автоматично і стосуватиметься людей, які досягли певного віку — більшого за 70 років.

Нагадуємо, з 1 березня зміниться мінімальний розмір пенсійних виплат — зміни пов'язані зі зростанням мінімального рівня заробітної плати, вказаного у Законі про держбюджет 2024. Тим часом в уряд пояснили, чи вистачить у держави грошей, щоб провести перерахунок для 9,6 млн пенсіонерів.