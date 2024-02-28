На безповоротній основі: Україна отримала $760 млн гранту від Японії та Норвегії, — Мінфін

Грантові кошти будуть спрямовані на часткову компенсацію видатків держбюджету та інші цілі, не пов’язані зі сферою безпеки та оборони.

До загального фонду державного бюджету України надійшло 760 мільйонів доларів як грант Шостого додаткового фінансування за проєктом Світового банку. Про це повідомляє Міністерство фінансів України на офіційному сайті.

Грантові кошти надані Японією і Норвегією (465 мільйонів доларів і 295 мільйонів доларів відповідно) в рамках проєкту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE in Ukraine) на безповоротній основі. Вони будуть спрямовані на часткову компенсацію видатків держбюджету та інші цілі, не пов’язані зі сферою безпеки та оборони, у тому числі:

пенсійні виплати;

виплати працівникам Державної служби з надзвичайних ситуацій;

оплату праці педагогів.

Зазначається, що протягом 2024 року Україна вже отримала близько 1,2 мільярда доларів зовнішньої фінансової допомоги від донорів через проєкти Світового банку, з яких майже 75% — гранти.

Нагадаємо, профільні комітети Європарламенту підтримали рішення про створення багаторічної програми фінансової допомоги для України на 50 мільярдів євро.

Раніше Фокус писав, що значну частину коштів, отриманих від Європейського Союзу, український уряд спрямує до бюджету, щоб профінансувати бюджетний дефіцит.